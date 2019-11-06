"Выдающиеся исполнители в гостях у Трио имени Рахманинова" соберутся в "Зарядье"

В одном из московских концертных залов выступят знаменитые артисты

В камерном зале "Зарядье" 17 ноября пройдет концерт "Выдающиеся исполнители в гостях у Трио имени Рахманинова". В нем будут участвовать один из знаменитейших европейских кларнетистов Серджио Дельмастро и московский коллектив "Трио имени Рахманинова". Программу украсят итальянские вокальные произведения эпохи бельканто в исполнении владелицы настоящего итальянского меццо-сопрано Натальи Савиновой.

"Мы очень рады возможности представить московской публике нашего итальянского партнера – выдающегося музыканта Серджио Дельмастро. Нас связывает многолетняя творческая дружба – Серджио регулярно участвует в наших проектах в России, Австрии, Швейцарии, Италии и других странах. Итальянская школа игры на духовых инструментах отличается своей потрясающей вокальностью! Я бы сказал, играет как поет! Настоящее бельканто!" – отметил участник концерта, пианист из "Трио имени Рахманинова" Виктор Ямпольский.

На концерте исполнят тесно связанные с Италией произведения. Прозвучит "Трио си бемоль мажор соч. 11", финал которого Бетховен написал на популярнейшую в то время тему из итальянской оперы, а слова "Не пойду работать, пока как следует не поем" можно было услышать в венских переулках. И концертный дуэт для кларнета и виолончели в сопровождении фортепиано "Паола и Вирджиния" – недавно найденное в библиотеке миланской консерватории сочинение. А также вариации на тему Россини из оперы "Севильский цирюльник" Мюллера, канцоны Беллини, Россини, Доницетти.

Начало концерта – в 15:00.