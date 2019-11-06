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Москвичам представят "Русское зарубежье"

Москвичам представят
Фото: пресс-служба
В программе кинофорума будет показано 39 фильмов из десяти стран мира

В Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына с 7 по 14 ноября пройдет XIII Международный кинофестиваль "Русское зарубежье". 

На нем зрителей познакомят с фильмами, посвященными культурному и научному наследию русского зарубежья, истории Первой мировой войны, государственному перевороту 1917 г., Гражданской войне в России, жизни наших соотечественников за рубежом после изгнания и проблемам миграции в целом. Фильмы откроют неизвестные страницы истории и вернут на родину забытые имена.

Фото: пресс-служба

Всего в программе кинофорума 2019 г. будет показано 39 фильмов из десяти стран мира, в том числе – из Великобритании, Германии, России, США, Франции, Японии.

Программа фестиваля представлена игровыми и неигровыми лентами. Среди тем – судьбы наших соотечественников, выдающихся деятелей науки, искусства и культуры Александра Вертинского, Александра Галича, Александра Солженицына, Рудольфа Нуриева, Зинаиды Серебряковой, графини Елены Строгановой, химика Владимира Ипатьева и других.

Фото: пресс-служба

Также будут показаны картины, относящиеся к событиям русско-японской и Первой мировой войн, драматичным судьбам русских женщин, вопросам веры и религии. В основу ряда работ легли уникальные архивные фото и киноматериалы, личные воспоминания потомков русских эмигрантов.

В рамках фестиваля состоятся творческие встречи с представителями русского зарубежья разных стран. Кроме того, пройдут выставки, посвященные столетним юбилеям историка русского зарубежья Р. В. Полчанинова (США) и художника К. А. Арнштама (Франция).

Фото: пресс-служба

Главным призом кинофестиваля "Русское зарубежье" – бронзовой скульптурой "Философский пароход" – награждаются лучший игровой и неигровой фильмы. На церемонии открытия кинофорума будет вручена Медаль имени Михаила Чехова "За выдающиеся достижения в области кинематографии и театрального искусства".

Фото: пресс-служба

Фестиваль проводится с 2007 г. и за эти годы представил зрителям около 500 фильмов. Президент фестиваля – Сергей Леонидович Зайцев, кинорежиссер, сценарист, продюсер, директор киностудии "Русский путь".

Показы и обсуждение фильмов пройдут в кинозале по адресу: ул. Нижняя Радищевская, д. 2.

Фото: пресс-служба

Вход на мероприятия фестиваля свободный.

Сайт фестиваля – http://www.cinema-rp.com/?id=5&catid=main 

Евгения КОХАН

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