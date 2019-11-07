Шеф-повара и фермеры "Гастрономической карты России" угостили больше 20 тысяч нижегородцев

В столице Приволжского федерального округа Нижнем Новгороде завершилось празднование Дня народного единства

Там в рамках торжества 3–4 ноября прошел III Фестиваль "Кухни народов России". В мобильных ресторанах, организованных на базе российских современных фудтраков ГАЗель NEXT специальной серии "Горьковского автомобильного завода", повара-участники проекта "Гастрономическая карта России" из разных регионов представляли локальные продукты и аутентичные блюда.

Двенадцать мобильных ресторанов и "кафе на колесах" предоставили 20 тысячам гостей возможность познакомиться с более чем 250-ю наименованиями блюд народов России, а также региональных продуктов и природных ингредиентов. Многое из предоставленного уникально для центральной России: до настоящего времени приготовленные в Нижнем Новгороде блюда можно было попробовать только на тех территориях, где они производятся и растут.



Участники фестиваля в эти дни могли также посетить кулинарные мастер-классы "Кухни народов России". Потомки коренных народов нашей страны из республик Карелия и Хакасия, Алтай и Бурятия, Мурманской области и Кузбасса научили всех желающих готовить калитки, пельмэндер, буузы, потхэ, тохчах, карбалjын, чок-чок, пачат, перепечи и другие блюда своих народов. В гастрономическом лектории можно было узнать о кулинарной географии блюд, самобытных традициях и региональных продуктах питания.

Для участия в фестивале в рамках празднования Дня народного единства в Нижний Новгород прибыли команды шеф-поваров, рестораторов, фермеров, производителей продуктов питания и основателей проектов уличной еды из более чем 30 регионов: Татарстана, Владимирской и Кемеровской областей, Северной Осетии – Алании, Алтая, Алтайского края, Карелии и Хакасии, Крыма, Севастополя и Краснодарского края, Удмуртской республики и Бурятии, Мурманской, Московской и Тульской областей, Чувашии, городов Москвы, Санкт-Петербурга и др.

Команда республики Алтай под руководством президента Ассоциации хранителей этнокультурного и гастрономического наследия Горного Алтая "Начала" Юлии Фоминых в зоне мобильного фудкорта представила "Азбуку" сыровяленых алтайских деликатесов (базырган-эт, чучук, качмы, казы, ыштаган эт), курут (традиционный алтайский сыр с соусом из алтайского меда, брусники, кедрового ореха), карбалjын (таежный папоротник, мясо марала, кедровый орех, заправка: кедровое масло, дикий чеснок Ускум, вытяжка из корня лопуха) и другие локальные продукты.

Шеф-повара и рестораторы из Мурманской области – Катя Мун, Сергей Мещеряков, Алексей Ермаков – предложили гостям праздника меню "Вкус Арктики": оленину с перловкой, салат из печени трески в ржаной лепешке, копченую оленину, оладьи с ягелем, чипсы из ягеля с соком северных ягод – морошки, брусники, клюквы.

Сборная команда, представляющая Краснодарский край – Крым – Севастополь, в мобильной кофейне "Морской кофе" приготовила рекордное количество напитка: более 11 тыс. порций кофе со вкусами регионов России. Бариста угощали нижегородцев кофе, сваренным на песке в джезве (турке): с черноморской ламинарией, крымской розой, алтайской чагой, а также "Таежным кофе" с ягелем. Здесь же можно было попробовать "черноморскую" гренку с пастой из крымских вяленых оливок и брынзу с черноморской ламинарией и инжиром.

Мобильная пекарня "Удмуртская республика" познакомила гостей праздника с перепечами и табанями, приготовленными поварами из Ижевска Иваном Милютиным и Екатериной Грец по рецептам знаменитых на весь мир бабушек из Бураново. Огонь в мобильной русской печи "Емелины Печи" не угасал с раннего утра и до вечера, а гости фестиваля попробовали более 2 тысяч перепечей.

Мобильный ресторан "Нижегородская область" представил Александр Голышев – шеф-повар ресторана "Соляная биржа". Гости этой площадки познакомились с рыбным меню: озерный карась, котлеты из щуки с соусом из облепихи.. Мобильная пироговая "Алания Продукт" из республики Северная Осетия – Алания представила осетинские пироги с разными начинками, а Казанский кооперативный институт (Республика Татарстан) - казылык из конины, казылык из сома, традиционные эчпочмак и чак-чак.

Мобильная буузная из Республики Бурятия под руководством шеф-повара Гуро Дамшаева представила самое популярное национальное блюдо – буузы. В мобильной лавке и выставке гастрономических сувениров из регионов России были представлены "Городецкий пряник", "Карельские сладости" (крууга, марюшки, кеж), беломорская соль, горно-алтайские мясные деликатесы, органическая продукция из Алтайского края, белевская пастила и тульский пряник из Тульской области и др.



В рамках фестиваля состоялся дебют республики Хакасия в качестве участника федерального проекта "Гастрономическая карта России": при содействии Благотворительного фонда поддержки и развития туризма и творчества "Давайте делать добро, друзья" мобильная кашеварня представила традиционную кашу потхэ.

В "Объединенной чайной народов России" в тульских самоварах готовили сбитень по старорусскому рецепту – из более 30 наименований трав и специй, меда и лесных ягод (Нижегородская область), чай "Хибинский" и чай "Лесной" (Мурманская область), тонизирующий чай Саган Дали (Республика Бурятия), алтайский чай из горных трав (Республика Алтай), Кылбыш чай, травяной чай "Тайга", травяной чай "Кладовая Катуни", травяной чай "Золото Алтая" (Алтайский край), а также иван-чай.

На главной площадке фестиваля "Народная дегустация" было сварено в котлах, съедено и выпито более 6 тыс. порций блюд и напитков народов России. Горячий безалкогольный "кофейный сбитень" приготовил шеф-бариста Павел Морской. Участники проекта "Гастрономическая карта России" Юлия Фоминых, Александр Чумакаев и Максим Попов угощали "Алтайской шурпой" с бараниной, а нижегородский шеф-повар Александр Голышев сварил "Волжскую уху на петухе".

Щи из рубленой квашеной капусты со свиной и телячьей копченой грудинкой с можжевеловыми ягодами и семенами укропа сварил нижегородский бренд-шеф Дмитрий Степанов. "Арктическую уху" с камчатскими крабами, треской, палтусом, лососем сделали Алексей Ермаков ("Полярные зори") и большая команда из Мурманской области. Бренд-шефы из Москвы Максим Тарусин и Дмитрий Шуршаков приготовили 300 л "Новотроицкого рассольника рыбного" с судаком, щукой, раковым маслом и перловкой, "Солянку рыбную сборную московскую" с пелядью, плотвой, судаком и щукой.

В зоне "Народной дегустации" гости праздника также попробовали национальный хакасский суп "Угрэ". Надежда Калмыкова, хранительница этнокультурного наследия карелов из "Самой красивой деревни России" – Кинерма (республика Карелия) и основатель просветительского проекта "В Карелии Есть" из Петрозаводска Ольга Белоногова накормили всех ухой "Лохикейтто". Катя Мун и Сергей Мещеряков из Кировска угощали "Грибовницей" из трех видов грибов. А в финале дегустации Максим Тарусин и Дмитрий Шуршаков предложили отведать "Народных раков". Около 300 порций блюда от самарского производителя с волжскими раками, приготовленного по специальному рецепту в казане, сделали столичные повара для гостей праздника.

Завершился фестиваль "Кухни народов России" масштабным флешмобом, организованным командой "Гастрономической карты России". В центре площади Минина и Пожарского, где в течение двух дней проходило празднование Дня народного единства, участники федерального проекта Ростуризма – представители коренных народов России и шеф-повара из разных регионов нашей страны представили свои локальные блюда, и каждый на своем родном языке, затем на государственном русском, сказал: "Добро пожаловать!" и "Приятного аппетита!"

Флешмоб поддержали также национальные диаспоры Нижнего Новгорода, преподаватели и иностранные студенты Нижегородского лингвистического университета из более чем 20 стран мира со всех континентов. Акция прошла в рамках "темы" 2019 года, объявленного ООН Международным годом языков коренных народов (англ. International Year of Indigenous Languages). Основной задачей мероприятий, проводимых в этом году, ставится повышение осведомлённости общественности о состоянии автохтонных языков, находящихся под угрозой вымирания во всём мире, а также установление связи между языком, развитием общества, мирным существованием и урегулирование конфликтов.

Мероприятие было организовано при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Федерального агентства по туризму, Федерального агентства по рыболовству, губернатора Нижегородской области и правительства Нижегородской области, а также администрации города Нижний Новгород.

