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Кира Прошутинская приглашает в Клуб друзей фонда "Линия жизни"  

Кира Прошутинская приглашает в Клуб друзей фонда
Кира Прошутинская. Фото: пресс-служба
Телеведущая станет хозяйкой мероприятия и расскажет о себе

В отеле "Балчуг Кемпински" 15 ноября Благотворительный фонд "Линия жизни" открывает Клуб друзей. Мероприятие приурочено к 15-летию фонда и адресовано всем нашим новым и старым друзьям. Чтобы вступить в клуб, необходимо приобрести годовую карту.

Члены Клуба друзей фонда "Линия жизни" получат статус благотворителя, памятный значок, расширят круг своих друзей и деловых контактов, приобретут новый жизненный опыт. И при этом сделают доброе дело в поддержку тех, кому сегодня необходима помощь.

Годовая клубная карта открывает дорогу к новым возможностям и ярким впечатлениям: Backstage-туры – закулисье Государственного Академического Большого театра и других ведущих театров Москвы; музейные запасники (Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина и др.); звездные мастерские с экскурсиями от известных персон (Игорь Чапурин и др.); мастер-классы от шеф-поваров известных столичных ресторанов.

Хозяйкой клуба любезно согласилась стать известная телеведущая, продюсер и автор популярных программ Кира Прошутинская. На первой встрече Клуба друзей она расскажет о себе: "Кира + Кира: о себе, о жизни, о судьбе".

Фото: пресс-служба

На встрече будет присутствовать президент фонда "Линия жизни" Фаина Захарова. Вместе с ней любой участник клуба сможет задать Кире Александровне все интересующие вопросы. Гостей ждут фужер шампанского, ароматный кофе и чай, свежая выпечка и десерты от отеля.

Первая встреча состоится вечером 15 ноября в отеле "Балчуг Кемпински" по адресу: Москва, ул. Балчуг, дом 1. Начало – в 20:00.

Годовые карты для себя и в качестве новогоднего подарка для друзей можно приобрести во время клубного вечера. Стоимость клубной карты – 30 тыс. руб. Она дает право на посещение любых мероприятий Клуба друзей.

Приобрести разовый билет в Клуб друзей можно здесь.

Собранные от продажи годовых клубных карт и билетов средства направляются на лечение тяжелобольных детей фонда "Линия жизни".

Евгения КОХАН

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