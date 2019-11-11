Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

"Сказка о царе Салтане" прозвучит в исполнении Александра Олешко в Кремле

Александр Олешко. Фото: пресс-служба
Александр Олешко. Фото: пресс-служба
Зрителей ожидает представление в нестандартном, игровом формате

В Малом зале Кремлевского дворца 1 декабря Александр Олешко в сопровождении песочного шоу, струнного квартета "Мелодион" и Музыкального театра "BRAVO" прочитает сказку для детей и взрослых.

В исполнении заслуженного артиста России зрители услышат, а благодаря песочному шоу и увидят "Сказку о царе Салтане" – знаменитое произведение А.С. Пушкина. Постановка приурочена к 220-летию великого русского писателя и поэта.

Семейное представление в нестандартном, игровом формате, с необычайно добрым и волшебным сюжетом, вернет всех взрослых в детство, а детей увлечет в потрясающий сказочный мир произведений А.С. Пушкина. Главные герои сказки – царь Салтан, его жена, сын-богатырь князь Гвидон, прекрасная царевна Лебедь и другие персонажи – вновь предстанут перед слушателями в песочных картинах, создавая красочные образы в их фантазии. 

Харизма Александра Олешко придаст героям сказки свой неповторимый образ, а музыка П.И. Чайковского, А. Вивальди, Н.А. Римского-Корсакова, виртуозно исполненная струнным квартетом "Мелодион", дополнит образную картину и ощущения от увиденного.

Поэзия Пушкина уникальна: она музыкальна и описательна одновременно. Образы пушкинских героев настолько ярки, что не перестают быть интересными вот уже не одно столетие. Сказки Александра Сергеевича можно увидеть на современных сценических площадках в разных интерпретациях, но именно формат песочно-музыкального мультфильма, рождающегося в "живом" исполнении прямо на глазах у зрителей, погружает в мир фантастических образов, помогая ребёнку самому довершить в сознании образ персонажа, возникающий из музыки, слова и песочной анимации. Это и есть настоящее творчество. 

Творческий коллектив:

Автор проекта – лауреат международных конкурсов Наталья Тупикова-Мороз;

Игровое чтение – заслуженный артист России Александр Олешко;

Рисование песком (песочный "мультфильм") – Лилия Чистина;

Детский музыкальный театр "BRAVO";

В состав струнного квартета "Мелодион" входят лауреаты международных конкурсов, Деннис Гасанов (скрипка), Маргарита Тимошенко (скрипка), Наталья Тупикова-Мороз (альт), Александр Кипелов (виолончель).

Более подробную информацию можно получить тут.

Приобрести билет – https://kremlinpalace.org/buy/601974.

Евгения КОХАН

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Курс доллара в России резко вырастет

Инвесторы считают национальную валюту рискованным активом

Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины

Эпатажной балерине присвоили почетный титул после фото в купальнике

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей