Зрителей ожидает представление в нестандартном, игровом формате

В Малом зале Кремлевского дворца 1 декабря Александр Олешко в сопровождении песочного шоу, струнного квартета "Мелодион" и Музыкального театра "BRAVO" прочитает сказку для детей и взрослых.



В исполнении заслуженного артиста России зрители услышат, а благодаря песочному шоу и увидят "Сказку о царе Салтане" – знаменитое произведение А.С. Пушкина. Постановка приурочена к 220-летию великого русского писателя и поэта.

Семейное представление в нестандартном, игровом формате, с необычайно добрым и волшебным сюжетом, вернет всех взрослых в детство, а детей увлечет в потрясающий сказочный мир произведений А.С. Пушкина. Главные герои сказки – царь Салтан, его жена, сын-богатырь князь Гвидон, прекрасная царевна Лебедь и другие персонажи – вновь предстанут перед слушателями в песочных картинах, создавая красочные образы в их фантазии.

Харизма Александра Олешко придаст героям сказки свой неповторимый образ, а музыка П.И. Чайковского, А. Вивальди, Н.А. Римского-Корсакова, виртуозно исполненная струнным квартетом "Мелодион", дополнит образную картину и ощущения от увиденного.

Поэзия Пушкина уникальна: она музыкальна и описательна одновременно. Образы пушкинских героев настолько ярки, что не перестают быть интересными вот уже не одно столетие. Сказки Александра Сергеевича можно увидеть на современных сценических площадках в разных интерпретациях, но именно формат песочно-музыкального мультфильма, рождающегося в "живом" исполнении прямо на глазах у зрителей, погружает в мир фантастических образов, помогая ребёнку самому довершить в сознании образ персонажа, возникающий из музыки, слова и песочной анимации. Это и есть настоящее творчество.

Творческий коллектив :

Автор проекта – лауреат международных конкурсов Наталья Тупикова-Мороз;

Игровое чтение – заслуженный артист России Александр Олешко;

Рисование песком (песочный "мультфильм") – Лилия Чистина;

Детский музыкальный театр "BRAVO";

В состав струнного квартета "Мелодион" входят лауреаты международных конкурсов, Деннис Гасанов (скрипка), Маргарита Тимошенко (скрипка), Наталья Тупикова-Мороз (альт), Александр Кипелов (виолончель).

Более подробную информацию можно получить тут.

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