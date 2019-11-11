Легендарный композитор порадует меломанов

В Светлановском зале Московского Международного дома музыки 17 ноября Евгений Дога представит зрителям авторскую программу, в которую вошли его самые любимые и знаковые произведения. Концерт пройдет в сопровождении симфонического оркестра Министерства обороны России. В нем примут участие близкие друзья народного артиста СССР: Нина Шацкая, Методие Бужор, Валентина Бирюкова, Владимир Самсонов, Екатерина Гусева и многие другие.

В творческом активе Евгения Доги – симфония, балеты, шесть струнных квартетов, поэмы, реквиемы, хоровая, детская музыка и музыка к кинофильмам. Композитор удостоен Государственной премии СССР, Гран-при (Брно, Чехия), Национальной музыкальной премии имени Иона Крянгэ (Румыния), Золотой медали чести "Человек второго тысячелетия" (США), премии "Овация" и стал почетным членом Европейской академии науки и искусства. Он награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" 4-й степени (РФ), а также высокими государственными наградами других стран.

В 2014 г. вальс из кинофильма "Мой ласковый и нежный зверь", который является, пожалуй, одним из самых известных музыкальных произведений Евгения Доги, в соответствии со специальным решением ЮНЕСКО признан одним из четырех музыкальных шедевров ХХ века. О великой популярности композитора говорит и тот факт, что открытие и закрытие Олимпийских игр в 1980-м и 2014-м г. проводилось под музыку, которую он написал для этих событий.

Начало концерта "Вечная музыка любви" – в 19:00. Он продлится около 2,5 часов с антрактом.



В программу могут быть внесены изменения.