Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

В ММДМ прозвучит "Вечная музыка любви" Евгения Доги

Евгений Дога. Фото: пресс-служба
Евгений Дога. Фото: пресс-служба
Легендарный композитор порадует меломанов

В Светлановском зале Московского Международного дома музыки 17 ноября Евгений Дога представит зрителям авторскую программу, в которую вошли его самые любимые и знаковые произведения. Концерт пройдет в сопровождении симфонического оркестра Министерства обороны России. В нем примут участие близкие друзья народного артиста СССР: Нина Шацкая, Методие Бужор, Валентина Бирюкова, Владимир Самсонов, Екатерина Гусева и многие другие.

В творческом активе Евгения Доги – симфония, балеты, шесть струнных квартетов, поэмы, реквиемы, хоровая, детская музыка и музыка к кинофильмам. Композитор удостоен Государственной премии СССР, Гран-при (Брно, Чехия), Национальной музыкальной премии имени Иона Крянгэ (Румыния), Золотой медали чести "Человек второго тысячелетия" (США), премии "Овация" и стал почетным членом Европейской академии науки и искусства. Он награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" 4-й степени (РФ), а также  высокими государственными наградами других стран.

Евгений Дога. Фото: пресс-служба

В 2014 г. вальс из кинофильма "Мой ласковый и нежный зверь", который является, пожалуй, одним из самых известных музыкальных произведений Евгения Доги, в соответствии со специальным решением ЮНЕСКО признан одним из четырех музыкальных шедевров ХХ века. О великой популярности композитора говорит и тот факт, что открытие и закрытие Олимпийских игр в 1980-м и 2014-м г. проводилось под музыку, которую он написал для этих событий.

Начало концерта "Вечная музыка любви" – в 19:00. Он продлится около 2,5 часов с антрактом.

В программу могут быть внесены изменения.

Евгения КОХАН

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Курс доллара в России резко вырастет

Инвесторы считают национальную валюту рискованным активом

Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины

Эпатажной балерине присвоили почетный титул после фото в купальнике

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей