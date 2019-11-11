Отраслевое издание AdIndex наградит лучшие digital-агентства России уже в пятый раз

В клубе Gipsy 14 ноября пройдет церемония вручения профессиональной премии в области интернет-коммуникаций AdIndex Awards 2019.

Награды получат рекламные агентства, ставшие лидерами двух рейтингов Digital Index и Technology Index, составляемых изданием о рекламе и маркетинге AdIndex уже более пяти лет. Победителей определят более полутора тысяч рекламодателей, принявших участие в опросах. Премии лучшим компаниям будут вручены в 30 номинациях.

Гран-при получит агентство, удостоившееся максимальной оценки по совокупности номинаций. Традиционно AdIndex Awards проводится в тематическом стиле. Концепция мероприятия этого года – Digital Bloom Party.

Результаты премии и фоторепортаж с церемонии будут опубликованы на сайте AdIndex и в зимнем номере AdIndex Print Edition.

Гостями мероприятия станут представители компаний-рекламодателей, площадок, владельцы и топ-менеджеры digital– и медиаагентств, лидеры мнений и звезды рунета.

Начало церемонии – в 20:00. Она пройдет по адресу: Москва, Болотная наб., д. 3/4, стр. 2.

Официальный сайт премии: awards.adindex.ru

Как это было в 2018 году – репортаж с церемонии награждения.

Справка:



AdIndex – информационное отраслевое издание о рынке рекламы и маркетинга в России. Уже 15 лет AdIndex также предоставляет заказчикам рекламных услуг ориентиры для выбора оптимального подрядчика в сфере ATL, BTL, Digital. AdIndex – это новостной ресурс AdIndex.ru, журнал AdIndex Print Edition, карты AdIndex Maps, исследовательский центр AdIndex Analytics, закрытая база данных с уникальной индустриальной информацией Data Center, отраслевые конференции, премии AdIndex Awards и образовательный проект "ВОЛНА".