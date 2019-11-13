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Шехерезада и Кармен встретятся в ММДМ

Шехерезада и Кармен встретятся в ММДМ
Фото: Пресс-служба
Любителей классической музыки приглашают в мир самых ярких эмоций и роковых страстей

В Светлановском зале Московского Международного дома музыки 14 ноября Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" представит оформленную крупномасштабными видеопроекциями новую программу "Шехеразада и Кармен", состоящую из произведений Николая Римского-Корсакова и Жоржа Бизе в обработке Родиона Щедрина. Меломаны услышат невероятные по накалу чувств и самые вдохновенные сочинения, посвященные великой любви. 

Фото: Пресс-служба

Чарующая восточная сказка – "Шехеразада" – одно из самых известных инструментальных произведений Римского-Корсакова. Султан Шахриар, убежденный в коварстве и неверности женщин, дал зарок казнить каждую из своих жен после первой ночи, но прекрасная Шехеразада, балансируя на грани любви и смерти, тысячу и одну ночь рассказывала своему грозному повелителю удивительные сказки. Побуждаемый любопытством, Шахриар постоянно откладывал ее казнь и, наконец,  совершенно оставил свое намерение, потому что уже не мог представить свою жизнь без красавицы Шехеразады.  

Фото: Пресс-служба

Римский-Корсаков создал неповторимое по своей красоте произведение, напоенное ароматами звездной арабской ночи, танцевальными ритмами Востока, картинами морской стихии и волшебной атмосферой безграничной любви. В оформление крупномасштабными видеопроекциями использованы декорации и эскизы костюмов Л. Бакста, созданные им для постановки этого балета в "Русских сезонах" в Париже.

Образ Кармен – роковой красавицы-цыганки – благодаря новелле Проспера Мериме и невероятно популярной одноименной опере Бизе, стал одним из самых популярных в мировом искусстве, олицетворением всепоглощающей любви, женского очарования, свободолюбия и гордости. Перед красотой Кармен не мог устоять ни один мужчина.

Обилие ярких, запоминающихся мелодий, разноплановые многогранные музыкальные характеристики героев, жгучий испанский колорит привлекают не только слушателей, но и профессиональных музыкантов. Многие композиторы, вдохновленные шедевром Бизе, писали свои транскрипции на основе оперы.

Фото: Пресс-служба

В концерте прозвучит самая знаменитая – "Кармен-сюита" Родиона Щедрина. Композитор создал ее по просьбе своей жены – великой балерины Майи Плисецкой, которая мечтала воплотить темпераментный и притягательно-завораживающий образ Кармен на балетной сцене. Многие критики утверждают, что именно она была лучшей Кармен на пуантах.

Начало – в 19:00.  Категория 6+

Подробности можно узнать на сайте http://www.orchestra.ru

Билеты можно приобрести в кассах: +7 (495) 151-99-99. И на сайте Оркестра "Русская филармония" -  https://orchestra.ru/concert/sheherazada-i-karmen.

Евгения КОХАН

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