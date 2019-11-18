Доставка воды на дом: комфортная альтернатива фильтрам

Потребителям не нужно никуда идти, нести тяжести от магазина, поднимать бутылки на этаж

Врачи и эксперты санитарных органов дают однозначные ограничительные рекомендации, касающиеся воды из-под крана. Речь не просто о том, чтобы не пить "сырую" воду без термической обработки, но и в иных опасностях, которые таит в себе центральный водопровод.

Приведем простой пример – очистку канализационной воды на специализированных сооружениях, которые есть во всех больших городах. После многократных процедур вода из сливов раковин и туалетов вновь возвращается к нам в квартиры. Теоретически в ней не должно быть большого числа болезнетворных организмов и вирусов, зато есть новые химические соединения, в том числе на основе хлора, которыми "чистят" воду.

Все это, в большей или меньшей степени, оседает в организме, накапливается и вызывает серьезные недуги. Добавьте к этому ту "грязь", которая попадает в воду по пути от очистных систем до вашего дома в старых трубах, соли металлов, ржавчину, выживших и уже "мертвых" бактерии и так далее.

Как же чистить воду?

Если просто прокипятить воду, опасность устранится, но частично, что-то все же останется. Перечень этих потенциально опасных "остатков" варьируется в зависимости от конкретного города, района и даже дома.

Дополнительной защитой для потребителей воды могут стать бытовые системы очистки – от дорогостоящих стационарных, которые устанавливают под раковины, до мобильных – в виде кувшинов с фильтрами.

Они действительно могут сделать воду чище, убрать посторонние запахи и вкусы, соли и накипь, но далеко не всегда. И не все они делают комплексную очистку. К тому же стоимость стартовых вложений в системы фильтрации и последующей замены фильтров могут больно бить по кошельку.

Альтернативные решения

Доставка воды на дом от Eden Springs – альтернативное решение проблемы с чистой и вкусной водой. Во-первых, это вода чистая, если брать нормы вредных солей и других химических соединений, бактерий и микроорганизмов. Во-вторых, она вкусная, то есть без посторонних запахов и привкусов, способных исказить приготовленные блюда, кофе или чай. В-третьих, она обогащена минералами и микроэлементами в "правильном" соотношении (не более 220 мг на литр).

Что немаловажно, поставщик этой воды сделал ее доставку на порог дома максимально комфортным для потребителей. Вам не надо никуда идти, нести тяжести от магазина, поднимать бутылки на этаж – воду привозят в таре к квартире или офису, забирают старую бутылку и выдают новую, запечатанную. Дополнительно поставщик предлагает удобные форматы для набора воды из тары – от механических помп до кулеров.

