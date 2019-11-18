График как у президента: какой матрас поможет выспаться за 5 - 6 часов

Создать условия, позволяющие организму и мозгу отдохнуть в сжатые сроки, важно и можно

Мировые лидеры из-за своего напряженного графика спят меньше, чем рекомендуемые восемь часов. Например, президент России Владимир Путин спит всего шесть часов. В одном из интервью Ангела Меркель заявила, что в будние дни ей удается поспать всего по четыре часа в день. Примерно столько же спит Дональд Трамп, по четыре – пять часов. По его словам, он работает до полуночи, а просыпается всегда в 05:00.

Как же им удается демонстрировать бодрость и выглядеть свежими, несмотря на перелеты, утомительные многочасовые переговоры, работу с бумагами и высокое эмоциональное напряжение?

Максимальный комфорт способствует быстрому засыпанию

Производители матрасов берут на вооружение самые современные технологии. Например, пена с эффектом памяти применялась при производстве кресел в космических кораблях NASA. Теперь ее можно найти в современных матрасах. Под действием тепла тела и давления она меняет свою эластичность, подстраиваясь под все изгибы тела. Вдобавок она не оказывает обратного давления на поверхность тела, даря эффект сна в невесомости.

Вам знакомо чувство, когда трудно найти удобную позу для сна? Такой матрас избавит от этой проблемы – он сам подстроится под ваше положение на постели и вам не придется искать комфортную позу. Матрасы с мемори в верхнем слове позволят меньше ворочаться и быстрее уснуть.

Материал с эффектом памяти обычно используют в качестве верхнего слоя, непосредственно перед чехлом. А за ортопедические свойства матраса отвечает либо блок пружин, либо наполнители с повышенной плотностью.

Эффективная поддержка снимет напряжение

На матрасе с ортопедическими свойствами позвоночник эффективно избавляется от накопленной за день нагрузки, благодаря чему утром человек чувствует себя полностью отдохнувшим и готовым к новому дню. Прогрессивными являются модели с пружинными блоками c 500 и 1 тыс. независимых пружинок на 1 кв м либо беспружинные аналоги из нескольких слоев качественных упругих материалов. Они обеспечивают ровное положение тела и поддерживают каждый изгиб позвоночника.



Для двуспальной кровати матрас надо выбирать тщательно. Восприятие жесткости матраса сильно зависит от массы тела спящего. К тому же необходимо, чтобы не возникало колебаний и перекосов поверхности под самым тяжелым партнером в паре. Для эффективной работы с разной весовой нагрузкой существуют матрасы с блоками "Пружина в пружине" с маленькой жесткой пружиной внутри большой. Также можно рассмотреть плотные беспружинные аналоги или пружинные матрасы с количеством пружин не менее 500 шт. на кв. метров.

Исключаем любые причины прерывания сна

Если в спальне некомфортная температура, то о том, чтобы выспаться за пять – шесть часов стоит забыть. На такой случай существуют матрасы с охлаждающим или согревающим эффектом. В первом случае используется поглощающие тепло материалы, например, соевая пена Viscoool, а во втором добавление шерсти в чехол матраса.

Повышенные стресс делает сон беспокойным, а тревожные мысли мешают быстро заснуть. Часто сталкивающимся с такой ситуацией стоит обратить внимание на матрасы с расслабляющим микромасажным эффектом за счет рельефной формы наполнителей.

Откажитесь от очень бюджетных вариантов с устаревшей конструкцией пружин, а также от моделей с тонкими слоями наполнителей. Они менее комфортны и, следовательно, будут неэффективны, если вам нужно выспаться за короткое время.

Используем современные знания о сне, чтобы просыпаться бодрыми

Современные технологии также помогут эффективнее отдохнуть и правильно проснуться. Ученые выяснили, что сон проходит в несколько фаз. Оптимальное время пробуждения – конец фазы быстрого сна. Во время нее мозг человека работает активнее, человек двигает конечностями и ворочается, поэтому переход к бодрствованию пройдет легче. Отслеживание этой фазы возможно в умных часах, фитнес-браслетах или приложениях в смартфоне. Достаточно указать желаемый интервал, и гаджет разбудит вас в наиболее подходящее время.

Итог

Отсутствие восьмичасового сна встречается не только в графике у президентов. Офисные работники, программисты, фрилансеры, менеджеры, управляющие и ряд других профессий с дедлайнами и ненормированным графиком, а также молодые родители регулярно сталкиваются с проблемой нехватки времени на полноценный сон.

Использование инноваций при обустройстве спального места снижает негативные последствия кратковременного сна. Правильно подобранный матрас сделает ваш сон максимально продуктивным. Уделите время подбору современного матраса с учетом особенностей вашего организма и образа жизни.

Источник – профильный интернет-магазин матрасов https://матрас-купить-недорого.рф.