Посетителей мероприятия познакомят с древними традициями Поднебесной и современными технологиями

Огромные панды и полярные медведи, морские рыбы и лотосы, величественные китайские дворцы и традиционный русский Дед Мороз со Снегурочкой – в Москве откроется фестиваль Волшебных китайских фонарей. На мероприятии будут представлены более 40 ярких и красочных световых конструкций, транслирующих культуру и одну из самых древних традиций Китая в современный мир. В программе фестиваля – ежедневная шоу-программа, национальная кухня и необычные мастер-классы.

Почувствовать дух китайской культуры и проникнуться праздничной новогодней атмосферой можно будет в парке "Сокольники" с 29 ноября 2019-го по 23 февраля 2020 года. Мероприятие проходит при поддержке Департамента культуры города Москвы и Китайского культурного центра.

Вдохновением для фестиваля Волшебных китайских фонарей стал китайский праздник фонарей, который отмечают в последний день двухнедельного китайского Нового года. Согласно традиции, в этот день по всей Поднебесной жители зажигают фонарики у своих домов, а во многих регионах страны проходят яркие фонарные шоу. Сегодня эта традиция модернизировалась: если 2 тыс. лет назад фонари были, в основном, красного цвета и украшались иероглифами, то сейчас это праздник цвета и красок посреди зимы, который с радостью заимствуют другие страны мира.

"Люди верят, что китайские фонари приносят удачу. Раньше такие грандиозные скульптуры были связаны с особыми ритуалами. Например, представленные в виде световой скульптуры традиционные ворота были либо мемориальными, либо украшали входы в храмы, либо воздвигались в честь великих деятелей или знаменательных событий. Большинство современных композиций в этом проекте – масштабные сюжеты, которые адаптируются под реалии культур, где проводятся фестивали китайский фонарей", – рассказали организаторы мероприятия, представители компании Haitian Culture.

Исполнительный продюсер фестиваля в Москве Сергей Нетиевский отметил: "Фестиваль Волшебных китайских фонарей невероятен! Это настоящая сказка, в которую ты попадаешь моментально. Самое замечательное в этом проекте – это то, что наш фестиваль будет интересен и семьям с детьми, и студентам, и молодым девушкам и парням, и людям преклонного возраста. Специально для фестиваля в Москве наш китайский партнер разработал новые сюжеты световых конструкций на русскую тематику: наши гости увидят знакомые сюжеты из сказок А.С. Пушкина, и, конечно, главным украшением, создающим необходимое новогоднее настроение, станут Дед Мороз и Снегурочка. Надеемся, что фестиваль Волшебных китайских фонарей понравится москвичам и гостям столицы".

Каждая световая фигура – это мини-шедевр, созданный руками десятков китайских мастеров. Для того чтобы собрать одну скульптуру, 14 мастерам необходимо около 500 деталей. И это с учетом того, что некоторые фонари достигают более 8 м в высоту и 20 м в длину. Все экспозиции создаются из легкого шелка, натянутого на жесткие стальные каркасы, которые раскрываются во всей красе благодаря специальной подсветке. Многие световые фигуры сопровождаются тематическими музыкальными мотивами, которые создают впечатление реального путешествия на настоящий праздник фонарей в одну из провинций Китая.

Шоу, основанное на древних традициях и современных технологиях, создала китайская компания Haitian Culture. С 2005 г. фестиваль побывал в более чем 50 странах. Выставку волшебных китайских фонарей уже увидели жители США и Канады, Литвы, Голландии, Италии, Эстонии, Беларуси, Германии, Испании, Великобритании и многих других стран.

График работы фестиваля:



В среду и четверг – с 17:00 до 23:00



В пятницу, субботу и воскресенье – с 16:00 до 23:00

Официальные билеты на сайте http://moscowchinafest.ru/. Также их можно приобрести на "Пономиналу" и портале "Яндекс.Афиша".

Стоимость билета – от 450 до 1700 рублей. Детям до трех лет вход бесплатный.

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