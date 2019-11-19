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Названы победители XIII Международного кинофестиваля "Русское зарубежье"

Названы победители XIII Международного кинофестиваля "Русское зарубежье"
Фото: Пресс-служба
Главный приз в конкурсе игровых фильмов не присужден

С 7 по 14 ноября в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына в Москве проходил XIII Международный кинофестиваль "Русское зарубежье", посвященный культурному и научному наследию русского зарубежья, сохранению исторической памяти и жизни за границей наших соотечественников. 

Главные призы ХIII МКФ "Русское зарубежье" – бронзовые скульптуры "Философский пароход" – получили два неигровых фильма: "Женский день" режиссера Доли Гавански (Великобритания, Россия, Германия, Болгария, 2019) и "1918. Бегство из России" режиссера Рубена Росселло (Швейцария, 2018). Первый рассказывает о русских женщинах, в чьих биографиях отражаются различные этапы истории России ХХ века. Второй – это история швейцарских семей, для которых наша страна стала второй родиной, и которым после 1917 г. пришлось бежать от большевиков в Европу.

Фото: Пресс-служба

Специальных дипломов жюри кинофестиваля удостоены в конкурсе игровых фильмов – картина "Сын", реж. Вячеслав Росс (Россия, 2016); в конкурсе неигровых фильмов – картина "Строгановы. Елена Последняя", реж. Сергей Майоров (Россия, 2018). Главный приз в конкурсе игровых фильмов не присужден.

Специальные дипломы фестиваля вручены юному актеру Арсению Ромашину – за исполнение роли Ивана в фильме "Сын" реж. Вячеслава Росса (Россия, 2016), а также режиссеру Масаки Иноуэ – за освещение важного этапа в истории отношений между Японией и Россией, в фильме "В плену у сакуры" (Япония, 2019).

Кадр из фильма

Специальные дипломы Дома русского зарубежья имени А. Солженицына за создание фильмов вручены режиссерам: Марианне Яровской – за картину "Женщины ГУЛАГа" (США, 2018); Светлане Астрецовой – за ленту "Вертинский. Одинокий странник" (Россия, 2019) и Алексею Бурыкину – за фильм "Юрий Кублановский. Родина рядом" (Россия, 2018).

На церемонии открытия кинофестиваля была вручена Медаль имени Михаила Чехова "За выдающиеся достижения в области кинематографии и театрального искусства". Ее обладателем стал Валерий Кострин – художник-постановщик фильмов "Звезда пленительного счастья", "Белое солнце пустыни", "Кавказский пленник", и многих других. Это была его первая награда за долгие годы работы в кино.

Всего в программе 2019 г. показали 39 фильмов из десяти стран мира – Австралии, Болгарии, Великобритании, Германии, Канады, России, США, Франции, Швейцарии, Японии.

Фото: Пресс-служба

В жюри конкурса игровых фильмов ХIII МКФ "Русское зарубежье" работали журналист Светлана Орехова-Тиббитс (США), педагог-хореограф Александр Ильин (Австралия), возглавлял жюри актер и режиссер Саид Багов (Россия).

В жюри конкурса неигровых фильмов вошли кинорежиссер, сценарист, педагог Андрей Райкин (Россия), кинорежиссер, сценарист, продюсер Владимир Козлов (Франция), возглавлял жюри кинорежиссер, сценарист, педагог, народный артист России Виктор Лисакович.

Фильмы-участники конкурсных и внеконкурсных программ ХIII МКФ "Русское зарубежье" рассказали зрителям о судьбах многих наших соотечественников  – выдающихся деятелей науки, искусства и культуры, живших и работавших за рубежом. Среди них Александр Галич, Александр Солженицын, Рудольф Нуриев, Зинаида Серебрякова, графиня Елена Строганова, химик Владимир Ипатьев, византолог Николай Окунев, архитектор Григорий Серов и другие. Ряд картин-участниц фестиваля посвящены событиям русско-японской и Первой мировой войн, а также вопросам веры и религии.

Фото: Пресс-служба

В рамках фестиваля состоялись творческие встречи с представителями русского зарубежья из Туниса и Турции, а также вечера памяти: к 120-летию поэта Белого дела, участника Гражданской войны Ивана Савина (Саволайнена) и к 150-летию генерал-лейтенанта барона Алексея Павловича Будберга.

Во время работы фестиваля в Доме русского зарубежья проходили выставки, посвященные столетним юбилеям историка русского зарубежья Р.В. Полчанинова (США) и художника К.А. Арнштама (Франция). Многие зрители посетили основную экспозицию открытого в мае этого года Музея русского зарубежья. Экспозиция, оснащенная самым современным интерактивным оборудованием, располагает уникальным собранием предметов и документов, принадлежавших эмигрантам первой волны. Среди зарубежных гостей ХIII МКФ "Русское зарубежье были те, кто еще собирается передать новые экспонаты первому в мире государственному Музею русского зарубежья в Москве.

В 2020 г. фестиваль традиционно пройдет в те же дни – с  7 по 14 ноября.

Сайт фестиваля -  http://www.cinema-rp.com. Аннотации фильмов тут.

Евгения КОХАН

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