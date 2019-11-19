Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

В ММДМ сыграют "Лучшие рапсодии мира"

В ММДМ сыграют "Лучшие рапсодии мира"
Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония". Фото: пресс-служба
Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" представит новый проект

В Светлановском зале Московского Международного дома музыки 4 декабря прозвучат "Лучшие рапсодии мира". Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" под управлением дирижера Фабио Мастранджело исполнит знаменитые произведения: "Венгерская рапсодия №2" Ф. Листа , рапсодия "Цыганка" для скрипки с оркестром и "Испанская рапсодия" М. Равеля, "Рапсодия на тему Паганини" С. Рахманинова,  "Рапсодия в стиле блюз" Дж.Гершвина  и "Богемская рапсодия" группы Queen. Солисты: Александр Синчук, фортепиано; Родион Петров, скрипка; Валерий Гроховский, фортепиано.

Шедевры будут сыграны в классическом, джазовом и рок-стиле. Незабываемыми восхитительными мелодиями и виртуозным концертным стилем любители музыки смогут насладиться благодаря новому проекту Симфонического оркестра Москвы "Русская филармония".

Фабио Мастранджело. Фото: пресс-служба

Одно из самых значительных сочинений Рахманинова "Рапсодия на тему Паганини" для фортепиано с оркестром – это 24 вариации на широко известный ля-минорный Каприс Паганини. Грандиозная премьера состоялась в Liryc Opera House в Балтиморе 7 ноября 1934 года. Партию фортепиано исполнил автор в сопровождении Филадельфийского оркестра под управлением Леопольда Стоковского.

В 1924 г. прозвучало одно из лучших произведений Гершвина – "Рапсодии в стиле блюз" для фортепиано и симфонического оркестра. Партию рояля исполнял автор. Новое произведение вызвало большой интерес американской музыкальной общественности, выявило гениальный мелодический дар композитора, оригинальное чувство гармонии и ритмическую изобретательность автора. 

Музыка "Испанской рапсодии" Равеля  напоена красками испанской природы, отличается красочностью оркестровки.      

Александр Синчук – лауреат престижных Международных конкурсов, среди которых IV Международный конкурс имени С.В. Рахманинова (I премия, Москва, 2008 г.);  IX Международный конкурс молодых пианистов памяти Владимира Горовица (I премия, золотая медаль, Киев, 2012); Международный конкурс "European Piano Nights" ( I премия, Люксембург, 2012); VI Международный конкурс молодых пианистов "Interlaken Classics" (I премия, Берн, Швейцария,  2013).

Александр Синчук. Фото: пресс-служба

Родион Петров – лауреат Международного конкурса им. Рудольфо Липицера (Италия, 1996, II Премия и пять специальных призов); Международного конкурса имени Паганини (Италия, Генуя, 1997, II Премия); Международного конкурса "Valsesia Musica" (Италия, 2005, I Премия); Четвертого Московского международного конкурса имени Паганини (2006, II Премия). Участник Квартета им. Давида Ойстраха.

Валерий Гроховский. Фото: пресс-служба

Валерий Гроховский – лауреат международного конкурса имени Ф. Бузони в г. Больцано (Италия, 1989) и международного конкурса пианистов в Цинцинатти, 1990). С 1991 г.  он профессор Техасского университета в Сан-Антонио. Около десяти лет преподавал в США и проводил международные мастер-классы. С 2001-го начинает активно концертировать в США, Европе и России. Музыканты и пресса всего мира говорят, что Валерию Гроховскому удается свободно и "без акцента" разговаривать сразу на двух языках – классическом и джазовом. Выпустил более двух десятков компакт-дисков с записями классической и джазовой музыки. 

Евгения КОХАН

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

"Цирк на льду": немецкая фигуристка унизила российских спортсменок

Немка завидует юным россиянкам после поражения на Гран-при

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей