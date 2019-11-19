Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" представит новый проект

В Светлановском зале Московского Международного дома музыки 4 декабря прозвучат "Лучшие рапсодии мира". Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" под управлением дирижера Фабио Мастранджело исполнит знаменитые произведения: "Венгерская рапсодия №2" Ф. Листа , рапсодия "Цыганка" для скрипки с оркестром и "Испанская рапсодия" М. Равеля, "Рапсодия на тему Паганини" С. Рахманинова, "Рапсодия в стиле блюз" Дж.Гершвина и "Богемская рапсодия" группы Queen. Солисты: Александр Синчук, фортепиано; Родион Петров, скрипка; Валерий Гроховский, фортепиано.

Шедевры будут сыграны в классическом, джазовом и рок-стиле. Незабываемыми восхитительными мелодиями и виртуозным концертным стилем любители музыки смогут насладиться благодаря новому проекту Симфонического оркестра Москвы "Русская филармония".

Одно из самых значительных сочинений Рахманинова "Рапсодия на тему Паганини" для фортепиано с оркестром – это 24 вариации на широко известный ля-минорный Каприс Паганини. Грандиозная премьера состоялась в Liryc Opera House в Балтиморе 7 ноября 1934 года. Партию фортепиано исполнил автор в сопровождении Филадельфийского оркестра под управлением Леопольда Стоковского.

В 1924 г. прозвучало одно из лучших произведений Гершвина – "Рапсодии в стиле блюз" для фортепиано и симфонического оркестра. Партию рояля исполнял автор. Новое произведение вызвало большой интерес американской музыкальной общественности, выявило гениальный мелодический дар композитора, оригинальное чувство гармонии и ритмическую изобретательность автора.

Музыка "Испанской рапсодии" Равеля напоена красками испанской природы, отличается красочностью оркестровки.

Александр Синчук – лауреат престижных Международных конкурсов, среди которых IV Международный конкурс имени С.В. Рахманинова (I премия, Москва, 2008 г.); IX Международный конкурс молодых пианистов памяти Владимира Горовица (I премия, золотая медаль, Киев, 2012); Международный конкурс "European Piano Nights" ( I премия, Люксембург, 2012); VI Международный конкурс молодых пианистов "Interlaken Classics" (I премия, Берн, Швейцария, 2013).

Родион Петров – лауреат Международного конкурса им. Рудольфо Липицера (Италия, 1996, II Премия и пять специальных призов); Международного конкурса имени Паганини (Италия, Генуя, 1997, II Премия); Международного конкурса "Valsesia Musica" (Италия, 2005, I Премия); Четвертого Московского международного конкурса имени Паганини (2006, II Премия). Участник Квартета им. Давида Ойстраха.

Валерий Гроховский – лауреат международного конкурса имени Ф. Бузони в г. Больцано (Италия, 1989) и международного конкурса пианистов в Цинцинатти, 1990). С 1991 г. он профессор Техасского университета в Сан-Антонио. Около десяти лет преподавал в США и проводил международные мастер-классы. С 2001-го начинает активно концертировать в США, Европе и России. Музыканты и пресса всего мира говорят, что Валерию Гроховскому удается свободно и "без акцента" разговаривать сразу на двух языках – классическом и джазовом. Выпустил более двух десятков компакт-дисков с записями классической и джазовой музыки.