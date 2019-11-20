Международная торговая палата провинции Сычуань открыла представительство в России

Торжественное подписание соглашения и объявление о событии прошло в московском Экспоцентре на площадке III Российско-китайского форума машиностроения и инноваций и выставке ChinaMachineryFair 2019 в октябре

Провинция Сычуань расположена на западе Китая. В оборонно-промышленном и научно-техническом аспектах потенциал провинции можно называть стратегическим для всей КНР. Опорными индустриальными отраслями Сычуани являются телекоммуникационная индустрия, гидроэнергетика, машиностроение и металлургия, медико-фармацевтическая индустрия, туристическая индустрия, производство напитков и продуктов питания.



"Мне посчастливилось неоднократно бывать в провинции Сычуань, я очень рад, что открывается представительство, в котором можно будет в постоянном режиме времени организовывать совместную работу, выстраивать отношения между предприятиями, которые работают в рамках единого экономического пространства ЕС, России и Китая, реализовывать совместные инвестиционные и инновационные проекты. У нас гигантские возможности для развития производства и российские предприятия могли бы утроить выпуск машиностроительной продукции, но для этого нужны рынки, а также современные технологии, и я надеюсь, что работа представительства будет способствовать этому", – рассказал министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев.

Товарооборот между Россией и Китаем в 2018 г. вырос на 27,1% – до более $107 миллиардов. Объем экспорта из Китая в РФ за 12 месяцев увеличился на 12% и превысил $47,97 миллиарда. Импорт российских товаров и услуг в КНР вырос на 42,7% – до $59,08 млрд (по данным Главного таможенного управления КНР).

На III Российско-китайском форуме машиностроения и инноваций эксперты, представители власти и бизнеса обсуждали, как поддержать эту положительную динамику. Также говорили о развитии инфраструктуры регионов России в кооперации с иностранными партнерамии, российско-китайском сотрудничестве в сфере нефтегазовой промышленности, путях оптимизации затрат при закупках строительной техники, новых возможностях логистики и других аспектах ВЭД при импорте оборудования из Китая.

Свои последние решения для российского рынка представил крупнейший экспортер строительной техники из Китая – компания XCMG. Состоялась презентация новых разработок в сфере виртуальной реальности для промышленных предприятий от компании "Технологии производственной безопасности".

На встречи с представителями 138 китайских предприятий приехали 6087 специалистов из 18 стран и 68 регионов РФ. Посетители выставки провели свыше 120 встреч с экспонентами и представителями правительства Китая в новом формате – на площадке Клуба деловых контактов.

Организатор China Machinery Fair 2019 – Министерство коммерции Китайской Народной Республики, исполнитель – Департамент развития торговли Министерства коммерции КНР. Соорганизаторами выступили Китайская торговая палата по импорту и экспорту машинного оборудования и электроники, Муниципальное народное правительство городского округа Веньчжоу, Комитет Китайского совета по содействию международной торговле провинции Цзянсу, Комитет Китайского совета по содействию международной торговле района Пудун (Шанхай), Комитет Китайского совета по содействию международной торговле провинции Сычуань, Мессе Франкфурт Шанхай. Официальный оператор выставки и деловой программы в России – Мессе Франкфурт РУС, российский филиал международного выставочного концерна.