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В Кремле покажут самую трагичную историю любви

Самую трагичную историю любви покажут в Кремле
Фото: пресс-служба
Детально проработанные характеры и драматическая игра артистов заставят смеяться и плакать вместе с героями

Единственный осенний показ балета "Ромео и Джульетта" Театра классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василёва состоится в Государственном Кремлевском дворце 25 ноября. В этот вечер зрители увидят ведущих солистов труппы, которые воплотят на сцене трагедию, максимально приближенную к литературному первоисточнику.

Фото: пресс-служба

Оригинальный текст "Ромео и Джульетты" обильно приправлен комическими сценками и народным юмором. При переводе на язык танца балетмейстеры стремились не упустить комедийную сторону произведения. Детально проработанные характеры и драматическая игра артистов заставляют смеяться и плакать вместе с персонажами истории.

Фото: пресс-служба

Авторская постановка "Ромео и Джульетты" Наталии Касаткиной и Владимира Василёва сочетает масштабность фрески эпохи Возрождения с тончайшим психологизмом искусства ХХ века. Критики называют спектакль одной из самых удачных интерпретаций балета Сергея Прокофьева. Яркое сценическое действие позволяет в полной мере прочувствовать глубину шекспировской трагедии, а оформление от художника Иосифа Сумбаташвили воссоздает атмосферу итальянского Ренессанса.

"Верона крупным планом", – так балетмейстеры описывают свою постановку.

Сайт театра: http://www.classicalballet.ru/

Евгения КОХАН

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