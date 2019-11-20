Детально проработанные характеры и драматическая игра артистов заставят смеяться и плакать вместе с героями

Единственный осенний показ балета "Ромео и Джульетта" Театра классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василёва состоится в Государственном Кремлевском дворце 25 ноября. В этот вечер зрители увидят ведущих солистов труппы, которые воплотят на сцене трагедию, максимально приближенную к литературному первоисточнику.

Оригинальный текст "Ромео и Джульетты" обильно приправлен комическими сценками и народным юмором. При переводе на язык танца балетмейстеры стремились не упустить комедийную сторону произведения. Детально проработанные характеры и драматическая игра артистов заставляют смеяться и плакать вместе с персонажами истории.

Авторская постановка "Ромео и Джульетты" Наталии Касаткиной и Владимира Василёва сочетает масштабность фрески эпохи Возрождения с тончайшим психологизмом искусства ХХ века. Критики называют спектакль одной из самых удачных интерпретаций балета Сергея Прокофьева. Яркое сценическое действие позволяет в полной мере прочувствовать глубину шекспировской трагедии, а оформление от художника Иосифа Сумбаташвили воссоздает атмосферу итальянского Ренессанса.

"Верона крупным планом", – так балетмейстеры описывают свою постановку.

Сайт театра: http://www.classicalballet.ru/