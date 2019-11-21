Нибиру
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В Большом зале Московской консерватории 3 декабря произойдет уникальное событие. В этот день на одной сцене
соберутся звезды мирового исполнительского искусства – Максим Венгеров, Юрий
Башмет, Борис Березовский, Филипп Копачевский, Борис Андрианов, Юрий Симонов и
многие другие.
Этим концертом выдающиеся артисты хотят оказать поддержку прославленному музыкальному вузу – институту имени М.М. Ипполитова-Иванова, одному из старейших в стране и давно нуждающемуся в обновлении и реконструкции.
В сценарий своеобразного концерта-приношения Ипполитовке в честь 100-летия института и 160-летия со дня рождения его основателя войдет IV Церемония вручения первой в мире награды в области музыкальной педагогики – Международной премии имени Ипполитова-Иванова. Также публику ждут необычные музыкальные сюрпризы.
ГМПИ имени Ипполитова-Иванова – одно из ведущих профессиональных музыкальных учебных заведений страны. В числе выпускников - Людмила Зыкина и Максим Венгеров, Михаил Воскресенский и Алла Пугачева, Галина Карева и Надежда Кадышева, Людмила Рюмина и Екатерина Шаврина, Игорь Матвиенко и Сергей Мазаев, Александр Малинин и Левон Оганезов, Петр Фоменко и многие другие.
Концерт состоится по адресу: Москва, ул. Большая Никитская, д. 13/6.
Билеты на сайте music-moscow.ru/gmpi.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем