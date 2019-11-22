В программе примут участие многие звезды. Гостей ждут красочные декорации сцены и световое шоу

В Большом зале Государственного Кремлевского дворца 6 декабря состоится праздничный концерт "Русское Рождество".

Рождество – светлый праздник, который объединяет людей и собирает семьи вместе. Волшебное настроение в этот особенный вечер зрителям подарят любимые артисты, которые выйдут на сцену Государственного Кремлевского дворца, чтобы спеть вместе с ними свои главные хиты, новые и трогающие душу, рождественские песни.



В праздничной музыкальной сказке "Русское Рождество" примут участие Григорий Лепс, Дима Билан, Валерий Меладзе, Ани Лорак, Николай Басков, Слава, группа "А’Studio", группа "Дискотека Авария", группа "ВИА Гра", Юлианна Караулова, Денис Клявер, Molly, Anivar, Иракли ft.Lika Star, Анна Плетнева, группа "Винтаж" и многие другие звезды.

Красочные декорации сцены и световое шоу создадут неповторимую атмосферу этого незабываемого вечера.

Начало концерта – в 19:00.