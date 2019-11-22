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Радио JAZZ 89.1 FM открывает самый романтичный каток в саду "Эрмитаж"

Радио JAZZ 89.1 FM открывает самый романтичный каток в саду "Эрмитаж"
Фото: Пресс-служба
Долгожданное событие произойдет в субботу, 23 ноября

Настала пора достать с антресоли свои любимые коньки. Радио JAZZ 89.1 FM запускает уникальный проект, который несомненно вдохновит радиослушателей и любителей самого популярного зимнего развлечения.

В эту субботу, 23 ноября в атмосферном пространстве Сада "Эрмитаж" откроет лёд самый уютный "JAZZ каток" Москвы площадью 900 кв. м. Особенную ауру бесспорно создаст душевная музыка радиостанции и романтическая вечерняя иллюминация сада. 

В день открытия уже с 18.00 всех посетителей "JAZZ каток" будет встречать музыкальный коллектив JAZZBERRY – новый проект от создателей легендарного и уже нашумевшего шоу-оркестра BIG CITY SHOW. В составе JAZZBERRY: неподражаемая солистка Ольга Шитова, композитор Андрей Марухин.

Фото: Пресс-служба

Начала работы романтичного ледового катка ждут не только взрослые, но и дети. Еще бы, ведь катание на коньках – прекрасное развлечение для всей семьи. Приятным дополнением субботнего праздника станет показательная программа звездной фигуристки Анастасии Гребёнкиной, открывшей собственную Школу фигурного катания. Знаменитая фигуристка выступит со своей командой, лично проведёт мастер-классы и продемонстрирует конкурсное катание.

Кроме того, посетители "JAZZ каток" смогут поучаствовать в конкурсах и играх на льду, у каждого будет шанс выиграть призы и получить подарки от Радио JAZZ 89.1 FM.

"JAZZ каток" вмещает около 200 человек для единовременного катания. Стоимость проката коньков – 200 руб./час, каждый последующий 100 руб./час. В прокате можно взять коньки от 25 до 47 размера. На территории ледового катка расположилось кафе в отапливаемом павильоне площадью 100 кв.м, где можно комфортно расположиться и перекусить горячими закусками. Важно! Площадка оборудована обогреваемыми туалетами. 

Ждем Вас 23 ноября с 18:00 до 22:00. 

Вход свободный! 

Отдел информации

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