В Москве в десятый раз назвали "Мисс Офис"

Конкурс красоты, который проходил во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой, собрал звезд. Посмотреть на заключительную битву красавиц за титул самой-самой пришли Катя Лель, Елена Борщева, Дмитрий Колдун, Алиса Толкачева, художник Даниил Федоров, Ладислав Бубнар (Голос 6) и многие другие.

В состав жюри, возглавляемого легендарным модельером Валентином Юдашкиным, вошли Александр Олешко, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун, теле и радиоведущий Виктор Набутов, актриса и певица, участница Comedy Woman Надежда Ангарская, бронзовый призер Олимпийских игр в Афинах по дзюдо, член Общественной палаты РФ Дмитрий Носов и другие.

Вел финал конкурса Максим Виторган. Он приехал во Дворец гимнастки заранее и вместе с соведущим Артемом Королевым послушно выполнял команды режиссера, отвечающего за телеверсию конкурса.

Титул "Мисс Офис – 2019" завоевала 24-летняя Елизавета Знагован из Новосибирска. Она получила главный приз – 2 млн руб. от генерального спонсора компании "Комус" и непереходящую корону от ювелирного дома Kabarovsky.

Звездные гости с удовольствием позировали фотографам и делились соображениями на тему стандартов и конкурсов красоты. "Этот конкурс затрагивает совершенно иные ноты. Это не конкурс моделей, поэтому для меня здесь интересно увидеть людей, которые думают и могут работать в команде", – высказался Валентин Юдашкин.

Катя Лель отметила: "Стандарты красоты настолько часто меняются, другое дело, что некоторые очень хотят им соответствовать и быть как лица на обложках. Я считаю, что каждому человеку найти свою индивидуальность, найти свою личность. То, что дает нам природа – само по себе потрясающе. Главное – это совершенствоваться и работать над собой".

"Наверное, у каждого свои стандарты красоты. Поэтому звания "Мисс мира" или "Мисс Вселенная" становятся очень относительными, если помнить о том, что это выбор жюри, которое состоит из нескольких человек", – выразила мнение Елена Борщева.

Надежда Ангарская заявила: "Вы задаете вопрос о стандартах женщине, которая недавно преодолела барьер в 100 килограмм. Раньше да, были стандарты. Сегодня не существует никаких 90х60х90, потому что мы все очень разные. Есть пышки и худышки, которые безоговорочно прекрасны, а есть те, кто не следит за собой. В этом вся разница".

"Нет никаких стандартов, но есть интересная вещь, о которой мало кто задумывается: почему один человек нам нравится, в другой нет? Нам нравятся те люди, от которых у нас будет максимально жизнеспособное потомство. Таким образом, у Бреда Питта и Моники Белуччи тот типаж, от которого у максимального количества людей на Земле могли бы родиться здоровые дети", – сообщил Дмитрий Носов.

Маргарита Мамун добавила: "У красоты нет стандартов. Есть общественное представление о ней, которое меняется каждые несколько лет. Каждая девушка по своему красива".

"Ответ очевиден – таких стандартов быть не может, все это вкусовщина. Кому нравятся старые, кому-то молодые, толстые, тонкие, с большой грудью или без нее. А конкурс красоты – это чудесное мероприятие, где можно посмотреть на разностандартных красивых девушек", – подчеркнул Виктор Набутов.

Мастер спорта по бодибилдингу Денис Гусев заключил: "Вопрос с подковыркой. У меня свои стандарты красоты, мне нравится моя супруга. Мне она приснилась, и я ее нашел в реальности. Я уверен, что единого стандарта для всех не существует".