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Путь Бонапарта от одной барахолки до другой

Путь Бонапарта от одной барахолки до другой
Фото: Пресс-служба
И малое, и великое рано или поздно становится объектом Блошиного рынка

Время перемалывает все. Но великие люди, идеи и события даже на стеллажах барахолки находят себе особое место. Они живут в предметах быта и аксессуарах, картинах и посуде, доминируют в нумизматике и скульптуре.

Фото: Пресс-служба

 Можно собирать артефакты по направлениям, а можно коллекционировать сквозную тему в разных вещах. Отличие лишь в том, что обыватель, осматривая ряд антикварных чашек, про одну скажет: "третья слева, с отколотой ручкой", а на другой прежде всего увидит "человека в треуголке". Причем абсолютно не важно, какая из них ценнее или старше, это просто вопрос восприятия.

Фото: Пресс-служба

И вот, спустя два столетия, человек, создавший современное французское законодательство, заложивший основы развития образования, дорожной и торговой инфраструктуры, а также невольный основатель крупнейших блошек Парижа буквально с каждого "утюга" смотрит на наших современников.

Фото: Пресс-служба

Идея спецпроекта для "Блошиного рынка", который пройдет родилась спонтанно и очень быстро захватила участников: буквально у всех нашелся свой артефакт с Наполеоном, которому в этом году исполнилось 250 лет. Именно эти вещи лягут в основу экспозиции с 12 по 15 декабря на Тишинке.

Выставка будет проходить по адресу: Москва, Тишинская площадь, д. 1, "Т-Модуль".

Время работы:

12 и 13 декабря – с 12:00 до 21:00

14 декабря – с 11:00 до 21:00

15 декабря с 11:00 до 20:00. 

Стоимость билета – 200 рублей. Для детей до 16 лет вход бесплатный.

Организатор мероприятия – Выставочная компания "Эксподиум"

Тел.: +7 (495) 585-72-74

https://vk.com/rynokbloxa

https://www.facebook.com/rynokbloxa/

https://www.instagram.com/bloxa_fleamarket/ 

Евгения КОХАН

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