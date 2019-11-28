На современной площадке Президент-отеля "Арт-оранжерея" пройдет премьерное музыкальное шоу

В исполнении симфонического оркестра и хора Flashback Orchestra 15 декабря в Москве прозвучат оригинальные версии мировых суперхитов 1990-х гг.: Britney Spears, Backstreet Boys, Spice Girls, Bon Jovi, Sting, Aqua в необычной аранжировке.

Симфонический оркестр и хор Flashback Orchestra – это 25 молодых артистов на одной сцене, умеющих гармонично и красиво погрузить слушателей в атмосферу 90-х гг прошлого века, когда музыку слушали на кассетных магнитофонах и перематывали пленку с помощью карандаша. Душа оркестра – струнные инструменты: скрипки, альты, виолончели. К ним присоединяются клавиши, ударная установка и бас-гитара, и все это звучит под руководством профессионального дирижера Даяны Гофман.

"Нам было интересно дать всемирно-известным хитам нашей юности новую жизнь, неожиданную обработку. Двадцать лет назад эти песни звучали повсюду, и сейчас мода возвращается, музыкальная концепция 90-х становится вновь популярной. Продюсер нашего проекта – Александр Абрамов, владелец московских баров Disco 90 и организатор вечеринок Discoteka 90, может с уверенностью подтвердить, что мероприятия такого формата последние несколько лет пользуются большим спросом", – рассказала Гофман.

Премьерный концерт Flashback Orchestra пройдет на необычной площадке. Полностью стеклянные стены зала позволяют слушать музыку, наслаждаясь красотой вечерней Москвой и огнями центра столицы, и точно останется в памяти надолго.

Начало концерта – в 19:00.

Билеты без наценки на музыкальное шоу можно купить на сайте http://90smusicshow.ru или забронировать по телефону: +7 (495) 228-20-80.

Адрес: Москва, ст. м. "Полянка", ул. Большая Якиманка, д. 24, Президент отель "Арт-оранжерея".