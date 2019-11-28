Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Танцевальную драму "Конфуций" впервые покажут в двух столицах

Танцевальную драму "Конфуций" впервые покажут в двух столицах
Фото: Пресс-служба
Поставленные на крепкой хореографической основе танцевальные номера впечатлят зрителей

На сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге 3 – 4 декабря и в театре "Новая Опера" имени Е. В. Колобова в Москве 8 – 9 декабря будет представлена одна из лучших исторических постановок Китая – танцевальная драма "Конфуций". Под аккомпанемент Китайского национального оркестра народных инструментов 60 артистов Китайского национального театра оперы и танцевальной драмы расскажут историю жизни мудреца, странствующего по стране с посланием мира. Удивительным фактом является то, что режиссер спектакля Кун Дэсинь – прямой потомок Конфуция в 77-м поколении.

Фото: Пресс-служба

Труппа Национального театра оперы и балета Китая считается одной из наиболее профессиональных в стране, с длинной, более чем 65-летней, историей. В ее составе – самые влиятельные и известные китайские танцоры, гастролирующие по всему миру. Это своего рода аналог российского Большого театра – с симфоническим оркестром, оперным и балетным коллективами, которым по силам и европейская классика, и национальная культура.

Фото: Пресс-служба

Постановка "Конфуций" – это не просто спектакль в привычном понимании. Это захватывающее своей динамичностью шоу с летающими акробатами в ярких костюмах, грациозными балеринами, воздушными танцорами с отточенными синхронными движениями. Поставленные на крепкой хореографической основе танцевальные номера впечатляют пластикой движений, напоминающих у-шу и восточные единоборства – системы физического и духовного развития личности, которые издревле практикуются в Китае по традициям, передаваемым от поколения к поколению. В самобытности китайского балета соединены народные традиции, элементы классики и модерна. Такое триединство придает особый шарм и выразительность танцам, составляющим повествовательную канву представления.

Фото: Пресс-служба

Спектакль "Конфуций" служит эталоном китайской культуры, его с гордостью привозят на разные площадки мира, а в премьерный период он даже был показан на сцене Линкольн-центра в Нью-Йорке. Сейчас уникальное шоу приедет в Москву и Санкт-Петербург по случаю 70-летия образования Китайской Народной Республики и установления дипломатических отношений между Россией и Китаем, и это, пожалуй, будет лучшим подарком.

Начало – в 19:00.

Адрес Мариинского театра в Санкт-Петербурге: Театральная пл., д. 1.

Адрес театра "Новая опера" в Москве: ул. Каретный ряд, д. 3, стр. 2.

Евгения КОХАН

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

"Газпром" вновь проиграл в войне с "Нафтогазом"

Стороны не могут обжаловать данное решение

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей