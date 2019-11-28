Поставленные на крепкой хореографической основе танцевальные номера впечатлят зрителей

На сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге 3 – 4 декабря и в театре "Новая Опера" имени Е. В. Колобова в Москве 8 – 9 декабря будет представлена одна из лучших исторических постановок Китая – танцевальная драма "Конфуций". Под аккомпанемент Китайского национального оркестра народных инструментов 60 артистов Китайского национального театра оперы и танцевальной драмы расскажут историю жизни мудреца, странствующего по стране с посланием мира. Удивительным фактом является то, что режиссер спектакля Кун Дэсинь – прямой потомок Конфуция в 77-м поколении.

Труппа Национального театра оперы и балета Китая считается одной из наиболее профессиональных в стране, с длинной, более чем 65-летней, историей. В ее составе – самые влиятельные и известные китайские танцоры, гастролирующие по всему миру. Это своего рода аналог российского Большого театра – с симфоническим оркестром, оперным и балетным коллективами, которым по силам и европейская классика, и национальная культура.

Постановка "Конфуций" – это не просто спектакль в привычном понимании. Это захватывающее своей динамичностью шоу с летающими акробатами в ярких костюмах, грациозными балеринами, воздушными танцорами с отточенными синхронными движениями. Поставленные на крепкой хореографической основе танцевальные номера впечатляют пластикой движений, напоминающих у-шу и восточные единоборства – системы физического и духовного развития личности, которые издревле практикуются в Китае по традициям, передаваемым от поколения к поколению. В самобытности китайского балета соединены народные традиции, элементы классики и модерна. Такое триединство придает особый шарм и выразительность танцам, составляющим повествовательную канву представления.

Спектакль "Конфуций" служит эталоном китайской культуры, его с гордостью привозят на разные площадки мира, а в премьерный период он даже был показан на сцене Линкольн-центра в Нью-Йорке. Сейчас уникальное шоу приедет в Москву и Санкт-Петербург по случаю 70-летия образования Китайской Народной Республики и установления дипломатических отношений между Россией и Китаем, и это, пожалуй, будет лучшим подарком.

Начало – в 19:00.

Адрес Мариинского театра в Санкт-Петербурге: Театральная пл., д. 1.

Адрес театра "Новая опера" в Москве: ул. Каретный ряд, д. 3, стр. 2.