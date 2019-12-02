На сцене будут один из лучших музыкальных коллективов страны. Шшоу-балет "Валери" пригласят танцевать в зале, а любимые солисты - артисты московских театров - порадуют вокалом

Программа Галины Преображенской – "Русский новогодний бал" – отметит 31 декабря свой первый маленький юбилей. Вот уже пять лет подряд гости встречаются в роскошном, нарядном Малом зале Государственного Кремлевского дворца и кружат в хороводе вальсов, полек, танго, твистов и других прекрасных танцев, которые дарят прекрасное настроение на целый следующий год.

Что ждет вас на этот раз? Конечно, весь вечер на сцене будет один из лучших музыкальных коллективов страны – Большой сводный оркестр под управлением знаменитого дирижера Дмитрия Дмитриенко. В зале пригласят танцевать молодые танцоры лучшего московского бального коллектива – шоу-балета "Валери".

Обязательно появятся любимые солисты, артисты московских театров: блистательный Павел Иванов, лиричная Ирина Крутова, обаятельный Сергей Петрищев… Но не будем раскрывать всю программу, ведь артисты готовят для вас музыкальные сюрпризы – ведущая программы Галина Преображенская и, конечно, великолепный Дед Мороз представят эти чудесные "новогодние подарки".

"Русский новогодний бал" приветливый, демократичный и сердечный, за пять лет стал известным не только в столице: среди наших постоянных гостей представители многих городов России и зарубежья, специально приезжающие на этот праздник. Мы с нетерпением ждем новой встречи и обязательно проводим старый год весело и дружно

Начало – в 18:00. Продолжительность – до трех часов (без антракта).