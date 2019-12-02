Названы 10 причин, по которым гости отправляются именно на это масштабное новогоднее шоу

В "Крокус Сити Холле" с 21 декабря 2019-го по 7 января 2020 г. пройдет юбилейная Елка "День рождения Деда Мороза". Грандиозный бал в честь главного зимнего волшебника нельзя пропустить, ведь ежегодно тысячи детей и родителей проводят новогодние праздники именно в этом месте. Тому есть десять причин.

Во-первых, потому, что это самое масштабное детское новогоднее шоу в Москве, способное подарить гостям незабываемые эмоции. Премьера 2020 г. "День рождения Деда Мороза" порадует межгалактическим размахом: 300 артистов на сцене, 80 артистов в зрительном зале, 500 уникальных костюмов, лазерное шоу, яркая графика и пространственный видеомэппинг с погружением в виртуальную реальность.

Во-вторых, посетителей ожидают бесплатные бонусы. Еще до покупки билета у каждого гостя праздника есть возможность получить персонализированное видеоприглашение от Деда Мороза. А к каждому приобретенному билету вы получите новый подарок: 12-минутное видеопоздравление, в котором Дед Мороз несколько раз обратится к ребёнку по имени, похвалит его фотографии и рисунки, поиграет с ним, а в финале, конечно же, поздравит с Новым годом.

В-третьих, на Елке в "Крокусе" проходят уникальные интерактивы со зрителями, когда малыши становятся участниками представления. В этом году будет три больших интерактивных игры и 240 надувных предметов, падающих с потолка: играют все зрители – от балкона до партера! Гигантский дирижабль совершит полёт над зрительным залом.

В-четвертых, вместе с настоящим Дедом Морозом в космическое путешествие отправятся мультперсонажи, которых обожают дети: "Сказочный патруль" – впервые в центре сюжета, Смешарик Пин, Белка и Стрелка.

В-пятых, привлекает уникальный сюжет. Ежегодно Елка в "Крокусе" радует новой удивительной историей, заставляющей поверить в сказку и исполнение желаний. Дед Мороз устроит грандиозный бал в честь своего тысячелетнего юбилея. Празднование начнется на Земле, но неожиданный поворот сюжета отправит героев в далекий космос и океанские глубины. Зрители узнают тайну появления на Земле Деда Мороза и Снегурочки.

В-шестых, гостям подготовилми креативные подарки. В этом году малышей ждет рюкзак со сладостями, развивающими играми и интересными сюрпризами. Яркий и прочный заплечный мешок помощника Деда Мороза надолго станет надежным спутником ребенка, а его наполнение заинтригует и порадует любого.

В-седьмых, в дни проведения шоу в фойе "Крокус Сити Холла" разворачивается самый большой в Европе крытый Парк развлечений. 60 аттракционов и тематических зон не дадут заскучать ни детям, ни взрослым.

В-восьмых, гостям представят бесплатное интерактивное шоу "Кругосветное путешествие" с участием пингвинов Kinder Pungui. Оно будет проходить на огромной сцене в центре Парка аттракционов три раза в день.

В-девятых, посетителей порадуют площадки VReal и "Космодрайв". В Парке аттракционов можно будет погрузиться в виртуальную реальность или почувствовать себя настоящим космонавтом.

И, наконец, в-десятых, на память о можно оставить незабываемые снимки. Новогодняя страна в "Крокусе" – идеальное место для того, чтобы сделать яркие праздничные фото, которые украсят семейный архив и напомнят о волшебном времени, проведенном в кругу семьи. Вас ждут красивые декорации, яркие огни и карусели, любимые персонажи мультфильмов и еще 1 тыс. идей, как отметиться в ленте Instagram.

Даты и сеансы проведения новогоднего шоу:

21, 22, с 26 по 30 декабря и со 2 по 7 января в 12:00, 15:00, 18:00.

Стоимость билетов – от 295 рублей. Дети до 4 лет могут пройти по одному билету со взрослым и сидеть у него на коленях.