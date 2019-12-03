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Москвичам подарят космические приключения

Москвичам подарят космические приключения
Фото: vk.com/gorky.park
В столице можно будет опробовать симулятор полета на Луну, узнать свой вес на других планетах и ощутить невесомость

Новый год уже близко, и Москва вовсю готовится в наступлению третьего десятилетия XXI в. – облачается в праздничный наряд, готовит для жителей и туристов развлечения на любой вкус. И многие из них посвящены… космосу, и неспроста. В 2020 г. отмечается много важных дат в истории освоения межзвездного пространства: 55-летие со дня первого выхода человека в открытый космос, 60-летие с момента основания легендарного Центра управления полетами и такой же юбилей Центра подготовки космонавтов.

Как такое не отпраздновать? Ну и, наконец, сама новогодняя столица – это настоящий космос. Больше всего это чувствуется в тех местах города, что обрели "космический" облик совсем недавно и предлагают познавательные "космические" развлечения. Где это находится и чем там заняться, "Утро" расскажет в обзоре.

1. Прокатиться на катке "Восток" в парке Горького

Катание на коньках – одна из главных вещей, за которые мы любим зиму. Впечатления станут еще ярче благодаря красивому открытому катку, которых, к счастью, в Москве очень много. Прекрасный пример – знаменитый каток в парке Горького, который каждый год радует посетителей оригинальным оформлением. В сезоне 2019 – 2020 гг. оно стало космическим, а каток получил имя "Восток" по названию советских космических кораблей, благодаря которым было совершено несколько настоящих космических прорывов, в том числе – первый в истории полет экипажа из нескольких космонавтов и первый выход человека в открытый космос, им был Алексей Леонов.

Атмосферу космических путешествий на катке создают изображения планет, звезд и спутников на фасадах строений, сияющие галактическими огнями ограждения и павильоны цветов рассветного неба – розового, бирюзового, синего, красного. На катке есть отдельная зона для детей со школой детского фигурного катания, хоккейная коробка и три фудкорта.

2. Совершить виртуальный полет в "Космос" на ВДНХ

Даже если вы не слишком интересуетесь темой космоса, об одноименном павильоне на ВДНХ вы наверняка слышали. Сейчас центр "Космонавтика и авиация", открывшийся в 2018 г., входит в число главных достопримечательностей Москвы. Это и музей, и огромное интерактивное пространство, где можно "полететь на Луну" с помощью особого аттракциона-симулятора, поговорить с роботом, узнать массу интересного о вселенной с помощью сенсорных интерактивных экранов или, скажем, почувствовать себя в открытом космосе. На самом деле невесомость ощутит только ваша рука – с помощью специальной перчатки, – но и это впечатлит.

Никто точно не сможет пройти мимо уникального 5D-кинотеатра – сияющего шара в виде планеты Земля, который расположился под 60-метровым куполом павильона. Попав внутрь и надев специальные очки, можно проследить долгую историю космоса и его освоения: от Большого взрыва по сей день и гораздо дальше – до строительства космических поселений на Марсе, о которых человечество уже серьезно задумывается.

3. Раскрыть тайны черных дыр и Большого взрыва в Планетарии

Поход в "Лунариум" – интерактивный музей Московского планетария – поможет легко и с интересом разобраться в сложных явлениях физики. Что такое черные дыры? Чем обусловлено движение планет, и как именно сменяют друг друга дни, ночи и времена года? Что произошло во время Большого взрыва? Узнать это и многое другое поможет не чтение табличек (хотя изучить их, конечно, тоже стоит), а опыты, аттракционы и наглядные демонстрации.

В "Лунариуме" любой сможет почувствовать себя ученым-экспериментатором: с помощью специальных устройств произвести электричество, мини-торнадо и искусственные облака, запустить плазменный шар и выяснить, каким был бы его вес на других планетах – с помощью аттракциона "космический велосипед". Поход в музей даст отличный "заряд" для более обстоятельного погружения в физику и астрономию, расширит кругозор, ну и просто позволит весело и с пользой провести время. 

4. Опробовать тренажер космического корабля в Музее космонавтики

Следующая рекомендация предназначена для тех, кто влюблен в космические полеты давно и всерьез. Благодаря московскому Музею космонавтики побывать в роли астронавта могут все без исключения взрослые и дети старше 15 лет. В числе его экспонатов – комплексный тренажер, который детально воспроизводит бортовые системы космического корабля "Союз-ТМА". На таком корабле космонавты летают на Международную космическую станцию. Посетители музея могут научиться управлять им, отработать сближение и саму стыковку с МКС. Это непростая задача, с которой не каждый справится с первого раза. И все же попробовать стоит. Аналог тренажера используют и в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина.

5. Отметить Новый год в космическом стиле

По традиции одной из центральных столичных площадок для встречи Нового года будет Тверская улица. Она станет пешеходной и предстанет перед гостями праздника в невероятном космическом облачении. В течение нескольких дней с утра и до вечера их ждет потрясающий карнавал в режиме нон-стоп: представления уличных театров со всей Европы, концерты звездных исполнителей, артисты в космических костюмах, уникальные космические арт-объекты, танцевальные спортивные и цирковые шоу. А еще увлекательные тематические мастер-классы и специальное меню от московских рестораторов. Словом, отличная опция, чтобы встретить 2020 г. незабываемо.

6. Прогуляться по космическому ГУМу

Космическую тему решил поддержать и знаменитый торговый дом. Его центральную "аллею" украшает елка с игрушками в виде спутников, ракет и забавных космонавтов. Ее окружают "звездные" гирлянды и сияющая иллюминация, да и все пространство заполнено яркими космическими объектами – небольшой и очень симпатичной моделью межзвездного пространства. Прогулка по ГУМу создаст праздничное настроение, особенно если до этого вы покатаетесь на ГУМ-катке. А его в этом году посвятили передаче "Спокойной ночи, малыши": подобно нашим комическим прорывам, сейчас она отмечает большой юбилей – 55 лет.

7. Сфотографироваться у ретрофутуристической космической елки

Космическими елками порадует и главный столичный зимний фестиваль – "Путешствие в Рождество". Он пройдет с 13 декабря по 12 января на почти 40 площадках по всей столице! Они откроются в центре и других округах, а также в столичных парках. Гостей ждет масса сюрпризов, красот и всевозможных активностей для детей и взрослых. Конечно же, зеленых красавиц на фестивале будет очень много – 330 только в центре города. На бульваре Дмитрия Донского, на Митинской улице и на площади Славы можно будет сфотографироваться у необыкновенных ретрофутуристических елок, в декоре которых воплотились заветные мечты об освоении Вселенной 1950-х и 1960-х годов.

Евгения КОХАН

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