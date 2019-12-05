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Познер станет модератором пленарного заседания первого делового форума "Башкортостан зовет!"

Познер станет модератором пленарного заседания первого делового форума "Башкортостан зовет!"
Владимир Познер. Фото: пресс-служба
Мероприятие пройдет с участием представителей власти республики и бизнеса

В уфимском Конгресс-холле "Торатау" 19 декабря пройдет первый деловой форум "Башкортостан зовет!". В ходе мероприятия будут рассмотрены вопросы инновационного подхода в инвестиционной политике региона. Впервые в республику приглашены представители Российского фонда прямых инвестиций.

Ключевыми спикерами станут главные инвесторы республики, которые поделятся своим опытом работы и предложат пути дальнейшего развития региона. Мероприятие пройдет с участием представителей власти республики и бизнеса. Модератором пленарного заседания станет известный телеведужий и журналист Владимир Познер.

Организаторы мероприятия – правительство РБ, Конгресс-бюро Башкортостана, Башкортостанское региональное отделение "Деловой России", ТПП РБ.

В программе – презентация республики Башкортостан как территории свободных инвестиций,  пленарное заседание "Инвестиции в регионы: точки роста и лучшие практики" и работа дискуссионных секций, в ходе которых будут рассмотрены вопросы экономического развития республики Башкортостан, а также будут обозначены правовые гарантии для инвестора в республике, льготы и преференции для бизнеса.

Представители производственной, сельскохозяйственной, туристической сфер и социального предпринимательства узнают о том, как реализовать свой бизнес. Особенности и меры поддержки по направлениям презентует руководство профильных органов власти.

"В 2019 году изменилась система построения коммуникаций между инвесторами и руководством региона. Большие усилия на всех уровнях власти направлены на улучшение инвестиционного и предпринимательского климата, подготовки удобной инфраструктуры с особым экономическим статусом( ОЭЗ, ТОСЭР, индустриальные парки), корректировки республиканского законодательства в части упрощения процедур реализации инвестпроектов. Данный форум подведет итоги инвестгода Башкортостана, позволит получить обратную связь, обсудить эффективность принимаемых мер и поставить задачи на следующий год", – прокомментировал заместитель премьер-министра правительства республики Башкортостан, министр экономического развития и инвестиционной политики Рустам Муратов.

В фойе главной конгрессной площадки будут представлены инвестиционные проекты республики Башкортостан. В рамках Форума пройдет закрытое заседание Клуба активных инвесторов "Алга, Башкирия!", в ходе которого состоится живой диалог с успешными и уже реализующими проекты в республике инвесторами.

Подробная программа будет опубликована на сайте alga-rb.ru. По вопросам участия в мероприятии работает горячая линия, телефон: 8-800-250-08-98. 

Евгения КОХАН

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