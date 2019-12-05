Лауреатов премии Марка №1 в России наградят в Кремле

14 декабря в Государственном Кремлевском дворце состоится Грандиозное шоу - Церемония награждения победителей конкурса МАРКА № 1 в РОССИИ-2019

Победителей конкурса выбрали сами российские потребители. Сотни тысяч простых покупателей заполнили анкеты, размещенные в общенациональных газетах и на самых популярных сайтах. В анкетах был всего один вопрос: назовите самую лучшую марку в предложенных категориях товаров. Названия марок товаров люди вписывают самостоятельно – соответственно, ими становятся первые вспоминаемые марки.



Перед зрителями и победителями Премии выступят звезды российской эстрады со своими лучшими хитами: ВАЛЕРИЙ МЕЛАДЗЕ, ПОЛИНА ГАГАРИНА, СЕРГЕЙ ЛАЗАРЕВ, ДИАНА АРБЕНИНА, АЛСУ, ARTIK&ASTI, АЛЬБИНА ДЖАНАБАЕВА, АЛЕКСАНДР БУЙНОВ, ГРУППА "ВИА ГРА", ГРУППА "МBAND", АНАСТАСИЯ СПИРИДОНОВА, МАРК ТИШМАН, ГЛЕБ МАТВЕЙЧУК, АЛЕКСЕЙ ВОРОБЬЕВ И МАРИЯ ВЕБЕР, НОVЫЕ САМОЦVЕТЫ, ВИКТОР ДОРИН, ТАНЯ ТУЗОВА И ДОКТОР ШАДСКИЙ, АЛЕКСАНДР ШАЛУНОВ и многие другие!

Гостей предновогоднего шоу ждут многочисленные сюрпризы, сувениры и конкурсы от признанных народным голосованием МАРОК № 1 в РОССИИ.

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