Больше 300 человек участвовали в семейном катании

В саду "Эрмитаж" 8 декабря состоялся Зимний праздник жизни фонда "Линия жизни". Каток открыл свой лед перед Новым годом для всех любителей добрых дел.

Более 300 человек приняли участие в семейном катании. Они собрались, чтобы помочь подопечному фонда – шестилетнему Андрею из Подмосковья. На каток вышли много друзей фонда "Линия жизни" и посетителей сада "Эрмитаж" – все замечательно провели время.

"За моей спиной стоит более 10 тысяч 800 детей, чью жизнь мы изменили к лучшему. И все праздники, которые мы проводим, мы говорим: плюс одна жизнь, плюс одна жизнь. Люди пришли сюда радоваться, кататься на коньках, фотографироваться и при этом спасать детей. В этом году мы в седьмой раз проводим Зимний праздник жизни", – прокомментировала благотворительное событие президент фонда "Линия жизни" Фаина Захарова.

За время проведения этих традиционных катаний на лед вышли более двух тысяч любителей добрых дел. Помощь была оказана семерым детям из разных регионов страны.

Фонд благодарит Анастасию Гребёнкину, мастера спорта международного класса, призера Кубка мира, руководителя собственной школы фигурного катания – за то, что она провела для нас замечательный мастер-класс и позанималась с нашим подопечным, который благодаря проведенному лечению впервые смог выйти на лед.

На протяжении всех праздничных катаний с гостями были Дед Мороз, Снегурочка, аниматоры-инструкторы и волонтеры. Посетителей на катке встречали покорившие сердца детей во всем мире персонажи из мультфильма "Иван Царевич и Серый Волк" – Кот Ученый и Серый Волк.

Спасибо друзьям фонда, пришедшим на Зимний праздник жизни: Светлане Пчельниковой, Жене Малаховой, Анне Песковой, Миле Марсель, Ольге Лесновой, Анне Чунаевой, Дмитрию Носкову и Елене Николаевой, которые приехали каток с семьями и детьми.

Фонд также благодарен московскому городскому саду "Эрмитаж" за многолетнее сотрудничество. На протяжение десяти лет там проводятся успешные благотворительные акции. Спасибо всем, кто нашел время прийти и сделать доброе дело.

Гостей ждут весной 2020 г. на благотворительную акцию "Чья-то жизнь – уже не мелочь!".

Информационные партнеры праздника: развлекательный журнал Time Out, интернет-газета "Yтро.ру" и онлайн-издание об образовании и воспитании детей "Мел".