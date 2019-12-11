Инструмент соответствует требованию регулятора по переводу госкомпаний на отечественное программное обеспечение

Решение РТС-тендер Модуль исполнения контрактов (МИК) включен в разработанный Минкомсвязи России реестр отечественного программного обеспечения. Включение в указанный реестр позволяет расширить использование включенного ПО и подтверждает его российское происхождение. Таким образом, использование МИК в условиях импортозамещения дает неограниченный доступ субъектам госзакупок к контролю полного цикла.

МИК – продукт совместной разработки РТС-тендер и проектной команды правительства Московской области. Полноценный запуск системы состоялся в 2017 году. Продукт обеспечивает цифровизацию процесса контроля исполнения контрактов. Все взаимодействие в рамках системы происходит с использованием электронной подписи. Применение данного решения повышает прозрачность закупочной деятельности, а также делает понятным и управляемым этап исполнения контрактов со стороны заказчиков при госзакупках, что является одним из важнейших показателей эффективности исполнительной власти на местах. На сегодняшний день в системе зарегистрировано свыше 35 тыс. участников, более 536 тыс. контрактов, на контроле находятся более 6,6 млн зарегистрированных документов.

Инструмент РТС-тендер отвечает требованию регулятора по переводу российских госкомпаний на отечественное программное обеспечение.

"Импортозамещение в IT-секторе – необходимый для страны процесс, цель которого - развитие собственных технологий и обеспечение безопасности и независимости России в области информационных технологий, – отмечает генеральный директор РТС-тендер Владимир Лишенков. – Кроме того, современные решения, предложенные в нашем Модуле исполнения контрактов, позволяют существенно повысить эффективность проведения закупок, ведь по данным нашего аналитического центра, не более 10% контрактов полностью контролируются на стадии исполнения".

Инновационность МИК заключается в том, что, используя модуль, заказчик формирует из готовых шаблонов электронную версию контракта, то есть физически невозможно указать условия, спецификации, отличные от тех, которые изначально содержатся в контракте. Такой подход дает четкое понимание на всех стадиях исполнения контракта: поставка, приемка, платежи. Кроме того, в системе доступна сквозная аналитика, данные агрегируются, их можно смотреть в любых разрезах: по конкретному контракту, заказчику, нацпроекту, вплоть до фотографий построенного участка дороги. В системе действует электронное актирование, а оплата происходит по принципу смарт-контрактования.

В настоящий момент сервис внедрен и активно используется в Фонде социального страхования РФ (ФСС), Московской и Вологодской областях, Ненецком автономном округе, городе Омске. Переход в промышленную эксплуатацию с 1 января 2020 г. запланирован в республике Саха (Якутия), Белгородской и Мурманской областях, ФГУП "Крымская железная дорога".

РТС-тендер – федеральная электронная площадка, уполномоченная для проведения госзакупок по 44-ФЗ, закупок в соответствии с 223-ФЗ, имущественных торгов, торгов по коммерческим закупкам, закупкам по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с 615-ПП РФ. В 2018 году площадка прошла отбор, выполнив все требования Министерства финансов РФ в рамках реформы отрасли, а также организовала взаимодействие со всеми банками, уполномоченными на работу со специальными счетами.

На настоящий момент за время работы площадки суммарно по 44-ФЗ (94-ФЗ) и 223-ФЗ было проведено порядка 3,4 млн торгов на сумму свыше 11,5 трлн рублей. Площадка имеет центральный офис в г.Москва, широкую сеть из 5 филиалов и 35 представительств в регионах РФ. Стратегическими партнерами площадки являются: ПАО "Совкомбанк", общественная организация малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ".