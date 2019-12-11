В спектакле вместе с профессиональными танцорами участвуют дети

Государственный академический театр классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василёва традиционно завершит год серией показов балета "Щелкунчик". Предпраздничные представления пройдут с 26 по 30 декабря в театрально-концертном зале МИСиС – на современной площадке, которая расположена рядом с метро "Октябрьская", по соседству с музеем "Гараж", "Новой Третьяковкой" и Парком культуры имени Горького. В новогодние каникулы зрители смогут увидеть спектакль 3 января. В фойе театра гостей будут встречать Дед Мороз и Снегурочка, чтобы вместе зажечь праздничную елку.





Знаменитая новогодняя сказка в версии Наталии Касаткиной и Владимира Василёва сохранила классическую хореографию Василия Вайнонена. При этом почти весь первый акт был поставлен заново и максимально приближен к сказке Гофмана. По традиции в спектакле наряду с профессиональными танцорами участвуют дети.

В "Щелкунчике" Театра классического балета детство Маши окружено атмосферой любви. В балете появилась потерявшая голову от влюбленности старшая сестра Луиза и ее жених Ганс, а также Королева Мышильда, которая мечтает женить на Маше своего любимого семиглавого Принца-мышонка. Даже бабушка и дедушка выходят на сцену не просто для того, чтобы повеселиться на празднике – они воплощают трогательную любовь, которую пронесли через всю жизнь.

Кроме того, если традиционный спектакль завершается свадьбой Маши и Принца, у Касаткиной и Василёва на этом история не заканчивается: Маша просыпается и чувствует, что во сне с нею произошли незримые изменения. После встречи с племянником Дроссельмейера, явно напоминающим сказочного Принца, сердце девушки начинает учащенно биться, и она понимает, что ее детство закончилось, и началась новая жизнь.

Балет в двух действиях, пяти картинах, с прологом и эпилогом. Либретто – Наталия Касаткина и Владимир Василёв. Хореография – Василий Вайнонен, Наталия Касаткина и Владимир Василёв. Декорации и костюмы – Елизавета Дворкина.

Даты и время показов:



26, 27 и 30 декабря – в 19:00

28 декабря – в 18:00



29 декабря и 3 января – в 13:00 и 18:00

Сайт театра – http://www.classicalballet.ru/.