Трогательная и волшебно-поучительная история заденет зрителей потрясающим живым вокалом, яркими цирковыми номерами от лучших артистов жанра

Любимая с детства сказка о мальчике-луковке Чиполлино оживет на сцене ДК имени С.П. Горбунова с 27 декабря по 6 января в невероятном, красочном цирковом спектакле для всей семьи. Это история фруктово-овощного государства, где растут самые кислые, острые и сладкие, уживаются редкие и экзотические обитатели с простыми и повседневными.

Чиполлино вместе с друзьями покажет, как проучить Лимона, выжать все соки из коварного Помидора и заставить злодеев проливать луковые слезы. И – самое главное – расскажет, что в дружбе не важно, с какой ты грядки.

"Чиполлино" – это дух классической сказки и целый набор современных и ярких технологий которые сплелись в одном музыкально-цирковом спектакле. Трогательная и волшебно-поучительная история заденет зрителей потрясающим живым вокалом, яркими цирковыми номерами от лучших артистов жанра. На сцену поднимутся воздушные гимнасты, эквилибристы, сверхгибкие артисты и, конечно же, акробаты.

Артисты цирка, участники и призеры международных соревнований будут поражать мастерством и все это без страховки. В вокальных партиях участвуют все главные герои, на сцене только живой звук. Каждая деталь представления – от номеров и анимации до костюмов и грима – является авторской. Это делает спектакль совершенно уникальным и неповторимым. Такое разнообразие номеров не оставит равнодушными взрослых и создаст праздничное настроение для детей.

Создатели шоу творческий коллектив "РомановАрена" специализируются на создании авторских театрально-цирковых постановок, с успехом гастролирующих не только по России, но и за рубежом. Среди них – "Алиса", новогодний спектакль "Заколдованный принц", "Изумрудный город" и другие.

Помимо спектакля для ребят подготовлено еще множество других развлечений. Какой Новый год без Деда Мороза и Снегурочки? Основные персонажи праздника встретят детей в светлом фойе и постараются, чтобы они не скучали во время антракта, участвуя в развлечениях и конкурсах с призами.

У Деда Мороза готов целый мешок подарков: спрятанные там новогодние сувениры и изделия ручной работы можно будет приобрести по приемлемым ценам. Аквагример, использующий только экологичные краски, превратит желающих в любого из персонажей. В детской комнате ответственным воспитателям можно будет доверить присмотр за ребенком, если это необходимо, а в кафе – подкрепиться блюдами из специального праздничного меню.

Шоу будет наиболее интересно детям от 3 до 13 лет.

Продолжительность спектакля – 1 час 40 минут (с одним антрактом). Представление пройдет по адресу: ст. м. "Багратионовская", ДК имени С.П. Горбунова.

Подробности можно узнать на сайте https://circus-art.ru/.