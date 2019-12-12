Зрителей ждет замечательная музыка, исполненная прекрасными солистами

В Доме на Патриарших 17 декабря состоится новогодний концерт проекта Sound Out. Слушатели получат возможность погрузиться в праздничную атмосферу творчества, понять, почему были написаны шедевры, представленные в программе, услышать увлекательный рассказ о том, как рождается музыка у великих композиторов, ощутить дыхание давно ушедшей эпохи и, кто знает, может быть, открыть что-то в Новом году.

Гостей концерта-лекции ждет замечательная музыка, исполненная прекрасными солистами. В программе – "Интродукция и Рондо" Шарль-Мари Видора для кларнета и фортепиано. Шарль-Мари Видор – знаменитый органист. Гости вечера смогут насладиться прекрасным произведением и проследить, насколько органное мышление композитора повлияло на его композиторскую технику.

Далее в программе вечера – "Скерцо" Йоганнеса Брамса – результат уникального творческого объединения композиторов ради создания общего музыкального произведения. Осенью 1853 г. Альберт Дитрих, Роберт Шуман и Йоганнес Брамс написали части скрипичной сонаты, вошедшей в историю искусства как "F.A.E. соната" (под аббревиатурой "F.A.E." скрывается лозунг "Frei, Aber Einsam" ("Свободен, но одинок")). "Скерцо" – третья часть сонаты. И абсолютно самостоятельная музыка. Вряд ли можно найти скрипача, прошедшего мимо этого замечательного произведения.

И еще один шедевр Йоганнеса Брамса. Прозвучат "Венгерские танцы", которые, вот уже почти150 лет, необыкновенно популярны и любимы слушателями во всём мире. Праздничные, яркие, они заставляют сердца биться в унисон, а ноги – с трудом сдерживать желание пуститься в пляс. При этом большинство звучащих мелодий – мастерская стилизация композитора. В это трудно поверить, настолько органично их звучание, настолько ритмическое и звуковое богатство соответствуют лучшим традициям венгерского фольклора, а также представлениям о том, как именно должна звучать гениальная музыка.

В продолжение программы – еще один прекрасный пример преломления народной традиции в творчестве классика. Написанные для фортепиано в четыре руки "Славянские танцы" Антонина Дворжака почти сразу были переложены автором для симфонического оркестра. И очень полюбились любителям музыки. Прозвучит один из самых популярных танцев – ми-минорный в скрипичной транскрипции.

Другим подарком гостям концерта станут "Воспоминания" для виолончели и фортепиано великого каталонского виолончелиста и замечательного композитора Гаспара Касадо.

Бывает ли Новый год без теплой, радостной атмосферы, без сюрпризов – самых разных: музыкальных, гастрономических и других? Конечно, нет! По традиции гостей ждут подарки, вино и авторские закуски от партнеров проекта.

Музыкальные шедевры исполнят лауреаты международных конкурсов: пианистки Елена Мойсеенко и Фатима Дзусова, кларнетист Антон Мойсеенко, скрипачка Татьяна Крячкова и виолончелист Антон Булкин. Постоянные слушатели помнят, что ранее вокалисты в программах проекта участия не принимали. Специальным новогодним бонусом от Sound Out станет встреча с певицей Вероникой Ан, чье сопрано – безусловное украшение концерта. Вероника исполнит песни Франсиса Пуленка и романсы Сергея Рахманинова.

Билеты: на сайте https://soundout.timepad.ru/event/1107950/.