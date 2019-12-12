Накануне Рождества и старого Нового года москвичи и гости столицы смогут пополнить свои коллекции авторских кукол

В долгожданные новогодние праздники москвичей и гостей столицы ждет дополнительная встреча с любимой выставкой авторских кукол и дизайнерских игрушек под руководством Светланы Пчельниковой. С 3 января по 12 января в выставочном комплексе на Тишинке пройдет специальный зимний проект "Царская елка".

Этот проект по "Воссозданию коллекции кукол и игрушек детей императорской семьи" Светлана Пчельникова начала еще в преддверии празднования 300-летия музея-заповедника "Царское Село" в 2010 году. Войны революции и борьба со всем буржуазным в 30-е гг. XX в. не пощадили коллекцию из легендарной игровой комнаты детей последнего императора России. Многие предметы беспощадно были розданы в детские дома и приюты, где их следы потерялись окончательно.

Более 20 лет Светлана собирала по крупицам "царские куклы", объехав полмира, обойдя сотни блошиных рынков и антикварных магазинов. Параллельно велась работа по реконструкции коллекции и воссоздание аутентичных кукол и игрушек силами лучших кукольных мастеров и реставраторов, а также создание копий с известных мемориальных музейных объектов – кукол и игрушек, находящихся в коллекциях действующих музеев.

Во время подготовки к работе проводились консультации со специалистами по тканям, знатоками и коллекционерами предметов того времени. Изучались особенности изготовления игрушек конца XIX – начала XX веков. Это позволило воспроизвести атмосферу, в которой росли дети Николая II с максимальной точностью.





Известно, что Николай II привозил детям из своих поездок не просто готовые игрушки. Он покупал детали, из которых дети сами должны были мастерить для себя игрушки. Так, четверо царских дочерей под присмотром их матери императрицы Александры обучались простому ручному труду – сами шили наряды для своих кукол, умели строить кукольные домики.

Главное – это поймать новогоднюю атмосферу и спланировать свой отдых заранее. Ведь на новогодней выставке "Царская елка" будут представлены более 100 авторов-кукольников со всей России. Пополнить свою коллекцию авторских кукол – что может быть лучше накануне Рождества и старого Нового года.

Приятные и выгодные покупки можно будет совместить с добрыми делами. На благотворительных мастер классах можно будет узнать все о создании куклы своими руками и не только. Деньги отправятся в благотворительный фонд "Родом из детства". А 4 января пройдет дружеская встреча с космонавтом из Швейцарии Франко Де Винне.



График работы и стоимость билетов:

Открытие состоится 3 января в 12:00

3 – 12 января выставка будет открыта с 11:00 до 20:00.

Цена входного билета – 200 руб., льготного (для подростков, студентов и пенсионеров) – 100 руб., для детей до семи лет вход бесплатный.

Выставка пройдет по адресу: Москва, Тишинская площадь, д. 1, выставочный комплекс "Т-Модуль".

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