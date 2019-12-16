Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Российский университет транспорта готовит кадры для метрополитена Москвы

Российский университет транспорта подготовит кадры для метрополитена Москвы
Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Кирилл Зыков
Столичный метрополитен отвечает самым современным технологическим требованиям

Российский университет транспорта (РУТ) многие годы готовил и продолжает готовить специалистов для московского метрополитена. Об этом ректор университета Александр Климов с гордостью заявил на международной конференции "Интерметро 2019" 12 декабря.

"Тема развития городского транспорта является одной из лидирующих в настоящее время в мире. А метро – это тот вид транспорта, который сегодня очень актуален для развития городских агломераций и  крупных городов", – пояснил ректор РУТ Александр Климов.

По его словам, система подготовки кадров для метро должна соответствовать современному уровню развития транспортных технологий.

"Должны быть образовательные модули, которые дают будущим выпускникам квалификацию и возможность успешно работать в области согздания и эксплуатации инфраструктуры и подвижного состава метро", – сказал ректор.

Он подчеркнул, что московское метро – это тот вид транспорта, который внедряет самые современные технологические решения.

Первый заместитель начальника Московского метрополитена Дмитрий Дощатов отметил, что организованная совместно с РУТ выставка-конференция предоставит возможность ее участникам обменяться опытом и обозначить новые приоритеты в развитии метрополитена. Начальник Управления по новым продуктам и технологиям РУТ (МИИТ) Олег Покусаев в своем выступлении добавил, что в настоящее время Российский университет транспорта ведет несколько комплексных работ для Департамента транспорта Москвы и метрополитена.

Отдел информации

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Чернышев оставил Заворотнюк без копейки

Муж звезды "Моя прекрасная няня" пожалел денег для ее дочери

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей