Столичный метрополитен отвечает самым современным технологическим требованиям

Российский университет транспорта (РУТ) многие годы готовил и продолжает готовить специалистов для московского метрополитена. Об этом ректор университета Александр Климов с гордостью заявил на международной конференции "Интерметро 2019" 12 декабря.

"Тема развития городского транспорта является одной из лидирующих в настоящее время в мире. А метро – это тот вид транспорта, который сегодня очень актуален для развития городских агломераций и крупных городов", – пояснил ректор РУТ Александр Климов.

По его словам, система подготовки кадров для метро должна соответствовать современному уровню развития транспортных технологий.

"Должны быть образовательные модули, которые дают будущим выпускникам квалификацию и возможность успешно работать в области согздания и эксплуатации инфраструктуры и подвижного состава метро", – сказал ректор.

Он подчеркнул, что московское метро – это тот вид транспорта, который внедряет самые современные технологические решения.

Первый заместитель начальника Московского метрополитена Дмитрий Дощатов отметил, что организованная совместно с РУТ выставка-конференция предоставит возможность ее участникам обменяться опытом и обозначить новые приоритеты в развитии метрополитена. Начальник Управления по новым продуктам и технологиям РУТ (МИИТ) Олег Покусаев в своем выступлении добавил, что в настоящее время Российский университет транспорта ведет несколько комплексных работ для Департамента транспорта Москвы и метрополитена.