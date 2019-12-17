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В Кремле пройдет "Белоснежный бал Иоганна Штрауса"

В Кремле пройдет "Белоснежный бал Иоганна Штрауса"
Фото: пресс-служба
Москвичей и гостей столицы приглашают на ежегодное новогоднее шоу

Давняя европейская традиция – встречать Новый год и Рождество под музыку Иоганна Штрауса – вдохновила Симфонический оркестр CONCORD ORCHESTRA на создание ежегодного шоу. И 28 декабря музыканты коллектива приглашают всех на свой "Белоснежный бал Иоганна Штрауса", который по традиции состоится на сцене Государственного Кремлевского дворца. В новой программе мероприятия прозвучат самые популярные вальсы, польки и марши.

Фото: пресс-служба

Музыка Штрауса так прекрасна и гармонична, что ее хочется слушать снова и снова. Убедиться в этом поможет новогоднее шоу "Белоснежный бал Иоганна Штрауса". Это потрясающее событие, наполненное роскошной музыкой короля вальса и волшебными танцами. Вальсы венского композитора многие считают эталоном танцевальной музыки, которые исполняют на новогодних балах во всем мире.

Стало уже хорошей традицией приходить на новогоднее шоу "Белоснежный бал Иоганна Штрауса" в праздничных нарядах. В этот раз для всех зрителей в белых нарядах – платьях, блузах или туфлях – приготовлены специальные новогодние подарки. Этот цвет создаст незабываемую атмосферу единения тысяч красивых людей.

Фото: пресс-служба

В нынешнем году символом новогоднего шоу "Белоснежный бал Иоганна Штрауса" является белая гвоздика. Поэтому Большой концертный зал Государственного Кремлевского дворца будет празднично украшен тысячами таких белых цветов и превратится в белоснежную сказку.

Билеты на новогоднее шоу "Белоснежный бал Иоганна Штрауса" можно преподнести в качестве новогоднего подарка, который поможет Вам рассказать о своих чувствах дорогому человеку.

Фото: пресс-служба

Получить более подробную информацию о мероприятии можно на сайте https://kremlinpalace.org/events/belosnezhnyy-bal-ioganna-shtrausa-2

Стоимость билета – от 1 тыс. рублей.

Евгения КОХАН

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