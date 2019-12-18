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На "Адвенте" пройдет рождественский концерт

На "Адвенте" пройдет рождественский концерт
Фото: пресс-служба
На исторических инструментах в одном пространстве, в рамках одного цикла концертов с комментариями крупнейшего знатока духовной музыки прозвучат все духовные кантаты Баха

Центральное событие VI Международного фестиваля духовной музыки "Адвент" – рождественский концерт 22 декабря, в котором прозвучат две кантаты И.С. Баха, написанные на второй день Рождества. К этому празднику музыканты всегда готовились особым образом, и Бах сочинил для него одни из самых светлых, радостных и торжественных произведений, в которых использовал роскошный по тем временам состав оркестра с флейтами, гобоями, трубами и литаврами. Эти кантаты Баха – музыка, воплотившая собой дух Рождества.

На концерте прозвучат кантаты на 2-й день Рождества Христова: Кантата №40 "Dazu ist erschienen der Sohn Gottes" ("Для сего и явился Сын Божий") и Кантата №121 "Christum wir sollen loben schon" ("Христа восславим ныне"). Участники концерта: Даниэль Сальвадор, орган (Испания), ансамбль Collegium Musicum, художественный руководитель и дирижер – Олег Романенко.

Духовная музыка Иоганна Себастьяна Баха всегда особенно ценилась в России. В советское время именно она для многих людей, отрезанных идеологией от церкви, становилась путеводной звездой. Но и сегодня духовные сочинения Баха продолжают играть большую роль в жизни верующих людей. Величие фигуры Баха и его музыки не раз подчеркивал митрополит Илларион, который говорит о надконфессиональном характере творений Баха.

"Слушая музыку Баха и православные, и католики, и лютеране могут почувствовать в нем своего единоверца. Каждому эта музыка доступна, нужны лишь внимание, любовь и наше желание эту музыку воспринять", – отметил архиепископ Евангелическо-лютеранской церкви в России Дитрих Брауэр. Кроме того, кантаты Баха являются одной из самых важных и смыслообразующих частей наследия Баха. Синтез музыки и текста открывает путь к познанию баховской вселенной, но не только. "Если человек хочет действительно прогрузиться в исконные смыслы христианской религии, кантаты Баха скажут ему очень много. Современному человеку просто надо это изучать и узнавать", – убежден игумен Петр (Мещеринов). 

Концерт продолжает грандиозный проект "Все кантаты Баха с Романом Насоновым". Проект уникален. Ансамбль Collegium Musicum предпринимает редкий даже для современной западной концертной практики эксперимент: все духовные кантаты Баха прозвучат на исторических инструментах в одном пространстве, в рамках одного цикла концертов с комментариями крупнейшего знатока духовной музыки Романа Насонова. Третий сезон проекта посвящен парным кантатам – слушатели получат возможность сравнить два сочинения, написанных на один и тот же праздник, оценить богатство фантазии и глубину религиозно-философской мысли композитора.

Кантата №40 "Dazu ist erschienen der Sohn Gottes" ("Для сего и явился Сын Божий") – первая рождественская кантата, написанная Бахом в Лейпциге. Она впервые прозвучала 26 декабря 1723 г. в двух главных церквях города – святых Фомы и Николая. Бах явно хотел произвести впечатление и ввел в ансамбль две валторны: с их помощью новый лейпцигский кантор создал эффектную музыкальную фреску, повествующую о том, как Сын Божий явился и победил дьявола – в триумфальном звучании духовых возникает образ Христа-победителя.

В основе Кантаты №121 "Christum wir sollen loben schon" ("Христа восславим ныне") лежит гимн Мартина Лютера. Впервые эта кантаты была исполнена 26 декабря 1724 г., и, вероятно, одних прихожан удивила своей старомодностью, а у других вызвала ностальгию со старым временам. Вдохновленный старинной мелодией, Бах выбирает архаичный стиль письма, но украшает ансамбль выразительными тембрами корнета, трех тромбонов и гобоя д’амур.

Евгения КОХАН

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