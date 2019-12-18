Это шоу подарит возможность окунуться в мир ярких эмоций и насладиться настоящими шедеврами в многообразии музыкальных стилей, объединенных стихией танца

Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" и дирижер Фабио Мастранджело приглашают зрителей на настоящий праздник музыки. В предновогодние дни поздним субботним вечером в Светлановском зале Московского Международного дома музыки всех ждет восхитительный музыкальный "фейерверк".

Один из самых зажигательных и темпераментных концертов – "Безумные танцы с Фабио Мастранджело" – пройдет 21 декабря. Это шоу дарит возможность окунуться в мир ярких эмоций и насладиться настоящими шедеврами в многообразии музыкальных стилей, объединенных стихией танца в исполнении оркестра "Русская филармония".

В концерте прозвучат самые яркие "хиты", каждый услышит свою любимую мелодию – "Либертанго", "Мамбо", "Чардаш", "Танец с саблями", "Сиртаки", "Канкан". Танцы страсти, любви и вдохновения, роскошь Востока, жгучие ритмы Латинской Америки, завораживающее "Болеро" и безудержные "Половецкие пляски", пряные мелодии солнечной Испании и, конечно, легендарное танго.

На сцене в этот день – блистательная солистка Большого театра Дарья Зыкова, участники проекта "Танцы со звездами" – призеры чемпионата мира по латино-американской и европейской программам Инна Свечникова и Николай Пантюхин, эффектное трио балалаек, Театр танца Art Dance Club.

Начало концерта – в 22:30.

Подробности на сайте https://orchestra.ru/concert/bezumnye-tancy-s-fabio-mastrandzhelo-2.

Билеты в кассах оркестра +7 (495) 151-99-99 и на сайте оркестра https://orchestra.ru.

