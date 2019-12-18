Гостей ждут самые приятные новогодние музыкальные подарки и сюрпризы

В Светлановском зале Московского Международного дома музыки 28 декабря Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" представит программу "Новый год со звездами". Популярнейшие хиты в различных жанрах, инструментальные и вокальные "шлягеры" разных лет в исполнении оркестра и звездных солистов создадут настроение волшебства и ожидания чудес.

С оркестром выступят певица Дарья Зыкова, солист Лейпцигского оперного театра Сергей Писарев, Детский хор Большого театра России, и специальные гости. И, конечно, всех гостей ждут самые приятные новогодние музыкальные подарки и сюрпризы.

Блистательный маэстро Фабио Мастранджело с первых минут покорит искрометной жизнерадостной энергетикой, которой он щедро делится со всеми слушателями. Этот необычный ночной концерт станет настоящим новогодним чудом для взрослых.

Начало концерта – в 22:30.

Подробности на сайте https://orchestra.ru/concert/novyy-god-so-zvezdami-0.

Билеты в кассах оркестра +7 (495) 151-99-99 и на сайте оркестра https://orchestra.ru/