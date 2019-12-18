Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

В ММДМ встретят Новый год со звездами

В ММДМ встретят Новый год со звездами
Фото: пресс-служба
Гостей ждут самые приятные новогодние музыкальные подарки и сюрпризы

В Светлановском зале Московского Международного дома музыки 28 декабря Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" представит программу "Новый год со звездами". Популярнейшие хиты в различных жанрах, инструментальные и вокальные "шлягеры" разных лет в исполнении оркестра и звездных солистов создадут настроение волшебства и ожидания чудес.

Фото: пресс-служба

С оркестром выступят певица Дарья Зыкова, солист Лейпцигского оперного театра Сергей Писарев, Детский хор Большого театра России, и специальные гости. И, конечно, всех гостей ждут самые приятные новогодние музыкальные подарки и сюрпризы.

Фото: пресс-служба

Блистательный маэстро Фабио Мастранджело с первых минут покорит искрометной жизнерадостной энергетикой, которой он щедро делится со всеми слушателями. Этот необычный ночной концерт станет настоящим новогодним чудом для взрослых.

Начало концерта – в 22:30.

Подробности на сайте https://orchestra.ru/concert/novyy-god-so-zvezdami-0.

Билеты в кассах оркестра +7 (495) 151-99-99 и на сайте оркестра https://orchestra.ru/ 

Евгения КОХАН

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Украина оставила Евросоюз без российских денег

Попытавшись оказать давление на политику Москвы, Брюссель не учел коммерческие интересы сторон

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей