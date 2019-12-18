Этот коллектив никогда не был просто музыкальным. Его история за более чем треть века собрала в себе многое

"Алиса" даст традиционный концерт в клубе "Известия Hall". Знаменитая рок-группа выступит 28 декабря – в день рождения своего лидера Константина Кинчева.

Святослав Задерий собрал коллектив в 1983 г. в Ленинграде. И группа спокойно существовал. пока в нее не влился 26-летний Костя Кинчев. У него обнаруживается не только талант к написанию песен, но и ярко выраженный артистизм. Как фронтмен он оказывается потрясающ. Как лидер – неповторим. Как вожак – уникален. С тех самых пор, с 1984-го, и начинается настоящая история "Алисы", бешено набирающей популярность и завоевывающей сердца фанатов.

Кинчевский коллектив никогда не был просто музыкальным. "Алиса" – это идеология. "Алиса" – это стиль. "Алиса" – это движение. Ее история за более чем треть века собрала в себе многое: преследования со стороны властей и официальные награды, безумства фанатов и относительные затишья, феерия рок-н-ролльной идеи, а затем – гармонию и торжество веры. За 36 лет существования группа пережила многое, оставшись все такой же мощной и энергичной единицей музыкального пространства нашей страны.

Более 20 альбомов, выпущенные группой, – это тоже своего рода история. Это актуальное движение от самодеятельного рок-н-рольного протеста в советское время до веской волчьей мудрости и качественного европейского саунда сегодня. Некоторые пластинки оказались настолько великими, что публика не отпускает их и по сей день.

Отсюда пошла традиция отмечать юбилеи культовых альбомов "Алисы" спустя десятилетия после выхода. "Энергия", "БлокАда", "Шабаш" грохочут на главных концертных площадках страны и много после своего появления.

За те 36 лет, что живет группа, в ней успело поиграть около десятка музыкантов. Каждый внес свою лепту в общее звучание или атмосферу. Что это за атмосфера силы, страсти, бешеной энергии, единодушия, причастности к тайне и красоты - лучше всего ощущается на концертах.

Начало концерта – в 20:00.

Рекомендуемый возраст: 16+.

Билеты – на сайте www.alisa2019.ru.