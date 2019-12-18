Заседание Торгово-промышленной палаты республики состоялось в рамках события, которое стартовало 18 декабря в Конгресс-холле "Торатау"

"В 2019 г. Торгово-промышленная палата Башкирии провела 53 мероприятия, в которых, в общей сложности, приняли участие 75 тысяч 870 человек", – отметил президент ТПП РБ Тимур Хакимов.



Среди них – ежегодная "Молочная страна", объединяющая региональных производителей и местных жителей, 53-и международные детские игры, охватившие 29 стран, 84 города и многое другое.

В целях развития торгово-экономических связей между Башкирией и Молдавией по поручению правительства в октябре 2019 г. был создан "Башкирско-молдавский торговый дом".

В 2019 г. открыт многофункциональный миграционный центр с пропускной способностью не менее 75 тысяч человек в год, электронной очередью и навигацией на трех языках.

В ТПП РБ озвучили планы на 2020 г.: инициатива о принятии закона "О Торгово-промышленной палате республики Башкортостан", запуск Центра поддержки семейного предпринимательства, увеличение количества информационно-консультационных и образовательных услуг и благотворительность (за 2019 г. объем средств, отправленных на оказание благотворительной помощи, составил почти 5 млн рублей).