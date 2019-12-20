Церемония вручения награды собрала деятелей культуры и искусства, эстрадных певцов и модельеров

В концертном зале Soulfullloft 15 декабря в рамках ежегодной международной премии Lady Universe выбрали "Леди года – 2019". Награждение медийных лиц и общественных деятелей проходило в различных номинациях.

Премия была приурочена к Дню матери и собрала на площадке концертного зала деятелей культуры и искусства, эстрадных певцов и модельеров. Лучших отметили за их вклад и активную позицию в социально-культурной жизни и благотворительной деятельности.

Звание "Леди года" получила телеведущая Оксана Федорова, Анита Цой удостоилась званий "Леди Милосердие", "Леди Благотворительность" и "Леди Музыка", братья Сафроновы были отмечены званием "Джентльмены России", а Станислав Садальский получил звания "Джентльмен театра и кино" и "Джентльмен благодушие".

Почетным званием "Мама года" была удостоена мама четверых детей, благотворитель и меценат "Миссис Москва 2011" Кристина Колганова, которая уже больше десяти лет является куратором детских приютов в Боровском районе Калужской области.

"Для меня слово "мама" - это самое часто произносимое слово. Его произносят каждый день, каждый час, каждую минуту и каждую секунду. Его произносят, когда заболели и когда просят о помощи, когда хорошо на душе, когда хотят поделиться самыми замечательными и трогательными событиями. Его произносят, когда получают двойку или пятерку, когда хотят сказать: "Я люблю тебя, мама". Я очень волнуюсь, потому что эта премия для меня, как для мамы четверых детей, очень уважительна, и я счастлива, что именно меня на нее номинировали и наградили таким титулом "Мама года", - поделилась впечатлениями Кристина.

Среди награжденных также были отмечены: журналист Дмитрий Кончаловский, модельер Наз Маер, оперный певец Дмитрий Галихин, эстрадная певица МИРА, актриса театра и кино Ольга Спиркина, Алексей Войтюк и другие.

Международная премия Lady Universe проходит с 2011 года. В рамках мероприятия ежегодно награждаются благотворители и общественные деятели, чья жизненная позиция – нести свет, культуру и просвещение. В премии традиционно принимают участие люди, достигшие успеха в спорте, политике, культуре и общественной жизни.

Мероприятие организовано Фондом материнства и детства "Московия".