"Итальянский Рождественский Фестиваль" в Музее Москвы

Двор исторического здания столицы на два дня превратится в празднично украшенную итальянскую площадь с ярмарочными рядами, каруселью, елкой, сценой с живой музыкой и запахами традиционных итальянских угощений

28-29 декабря в Музее Москвы пройдет "Итальянский Рождественский Фестиваль" – грандиозный праздник для всей семьи, организованный Генеральным Консульством Италии в Москве под патронатом Посольства Италии в Москве и при поддержке Комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы и Столичного цеха деятелей культуры (СЦДК). Вход на фестиваль с 11:00 до 22:00 оба дня будет свободный.

Фестиваль станет одной из главных городских площадок для подготовки к Новому году, где гости смогут осуществить все приятные праздничные хлопоты: купить или сделать самому подарки для друзей и близких, украшения для дома, выбрать угощения и продукты из Италии к праздничному столу, принять участие в насыщенной развлекательной программе для детей и взрослых и отправить поздравительные открытки по всему миру.

Генеральный Консул Италии в Москве Франческо Форте: "После успешных летних проектов – городских праздников и фестивалей, которые были нацелены на знакомство россиян с культурой и традициями Италии, мы решили, что москвичи и гости столицы должны обязательно увидеть Рождество по-итальянски. Для нас Рождество – это семейный праздник. Поэтому для проведения "Итальянского Рождественского Фестиваля" мы выбрали очень уютную площадку, расположенную в самом центре города, рядом с метро "Парк Культуры" – Музей Москвы, который полностью преобразится, наполнится атмосферой праздника и, уверены, не оставит ни одного гостя без приятных впечатлений об Италии".

Официальное открытие Фестиваля состоится 28 декабря в 14:00. С приветственным словом выступят Генеральный Консул Италии в Москве Франческо Форте и Председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы, депутат Евгений Герасимов.

На следующий день, 29 декабря, на торжественном закрытии фестиваля в 17:00 гостей поприветствует Чрезвычайный и Полномочный Посол Италии в России Паскуале Терраччано. Двор Музея Москвы на два дня превратится в празднично украшенную итальянскую площадь с ярмарочными рядами, каруселью, елкой, сценой с живой музыкой и запахами традиционных итальянских угощений.

Во втором корпусе гости смогут оставить верхнюю одежду в гардеробе, а затем в тепле и уюте посетить множество интересных площадок. Здесь же будет организован специальный "паркинг" для колясок и санок. На главной сцене фестиваля выступят итальянские и российские исполнители, солисты Большого театра и оркестр классической музыки.

Гостей будут встречать уличные артисты в костюмах сказочных итальянских персонажей и волынщики. Дети увидят музыкальное представление и кукольный театр, а также примут участие в большой интерактивной программе – познакомятся с Дедом Морозом из Италии Баббо Натале и доброй волшебницей Бефаной.

В течение двух дней гостей будет ждать итальянский рождественский маркет с товарами и продуктами из Италии, которые итальянцы традиционно дарят друг другу на Рождество. На итальянском рождественском фудкорте от лучших шеф-поваров и гастрономического центра Eataly можно будет попробовать пасту, пиццу, чиамбеллу, ризотто, лазанью, традиционные десерты Тирамису, Панеттоне, Пангиалло Романо, Канноли и другие рождественские блюда, приготовленные в уличных итальянских ресторанчиках.

Написать свои письма Баббо Натале и отправить рождественские открытки "из Италии" своим друзьям можно будет, заглянув на рождественскую почту и воспользовавшись услугами "Почты России".

Гости увидят столь любимый в Италии вертеп – традиционную инсталляцию на тему Рождества, загадают желание в домике Баббо Натале и смогут сделать волшебные фотографии на память в красочных новогодних фотозонах. В рождественских мастерских взрослые и дети изготовят праздничные венки, гелевые свечи, новогодние игрушки и многое другое.

Фестиваль на два дня перенесет гостей в сказочную атмосферу рождественской Италии и зарядит яркими средиземноморскими эмоциями на все праздники!

Расписание и программа "Итальянского Рождественского Фестиваля" доступны на сайте www.christmas-italy.ru.

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Контакты для СМИ:

пресс-служба фестиваля: +7 (926) 912 02 73, Татьяна Круглова, PR-агентство Amarcom, info@amarcom.ru

пресс-служба Музея Москвы: +7 (495) 739-00-08, media@mosmuseum.ru

Музей Москвы основан в 1896 году. Музей располагается в Провиантских складах, памятнике архитектуры федерального значения. Фондовая коллекция насчитывает около 800 тыс. единиц хранения, в том числе богатое собрание археологических артефактов. Музей Москвы также включает несколько филиалов: Музей археологии Москвы, Старый Английский двор, Музей истории Лефортово, Центр Гиляровского. www.mosmuseum.ru.