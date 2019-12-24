Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

"Итальянский Рождественский Фестиваль" в Музее Москвы

"Итальянский Рождественский Фестиваль" в Музее Москвы
Фото: instagram.com/christmas_italy_fest
Двор исторического здания столицы на два дня превратится в празднично украшенную итальянскую площадь с ярмарочными рядами, каруселью, елкой, сценой с живой музыкой и запахами традиционных итальянских угощений

28-29 декабря в Музее Москвы пройдет "Итальянский Рождественский Фестиваль" – грандиозный праздник для всей семьи, организованный Генеральным Консульством Италии в Москве под патронатом Посольства Италии в Москве и при поддержке Комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы и Столичного цеха деятелей культуры (СЦДК). Вход на фестиваль с 11:00 до 22:00 оба дня будет свободный.

Фестиваль станет одной из главных городских площадок для подготовки к Новому году, где гости смогут осуществить все приятные праздничные хлопоты: купить или сделать самому подарки для друзей и близких, украшения для дома, выбрать угощения и продукты из Италии к праздничному столу, принять участие в насыщенной развлекательной программе для детей и взрослых и отправить поздравительные открытки по всему миру.

Генеральный Консул Италии в Москве Франческо Форте: "После успешных летних проектов – городских праздников и фестивалей, которые были нацелены на знакомство россиян с культурой и традициями Италии, мы решили, что москвичи и гости столицы должны обязательно увидеть Рождество по-итальянски. Для нас Рождество – это семейный праздник. Поэтому для проведения "Итальянского Рождественского Фестиваля" мы выбрали очень уютную площадку, расположенную в самом центре города, рядом с метро "Парк Культуры" – Музей Москвы, который полностью преобразится, наполнится атмосферой праздника и, уверены, не оставит ни одного гостя без приятных впечатлений об Италии".

Официальное открытие Фестиваля состоится 28 декабря в 14:00. С приветственным словом выступят Генеральный Консул Италии в Москве Франческо Форте и Председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы, депутат Евгений Герасимов.

На следующий день, 29 декабря, на торжественном закрытии фестиваля в 17:00 гостей поприветствует Чрезвычайный и Полномочный Посол Италии в России Паскуале Терраччано. Двор Музея Москвы на два дня превратится в празднично украшенную итальянскую площадь с ярмарочными рядами, каруселью, елкой, сценой с живой музыкой и запахами традиционных итальянских угощений.

Во втором корпусе гости смогут оставить верхнюю одежду в гардеробе, а затем в тепле и уюте посетить множество интересных площадок. Здесь же будет организован специальный "паркинг" для колясок и санок. На главной сцене фестиваля выступят итальянские и российские исполнители, солисты Большого театра и оркестр классической музыки.

Гостей будут встречать уличные артисты в костюмах сказочных итальянских персонажей и волынщики. Дети увидят музыкальное представление и кукольный театр, а также примут участие в большой интерактивной программе – познакомятся с Дедом Морозом из Италии Баббо Натале и доброй волшебницей Бефаной.

В течение двух дней гостей будет ждать итальянский рождественский маркет с товарами и продуктами из Италии, которые итальянцы традиционно дарят друг другу на Рождество. На итальянском рождественском фудкорте от лучших шеф-поваров и гастрономического центра Eataly можно будет попробовать пасту, пиццу, чиамбеллу, ризотто, лазанью, традиционные десерты Тирамису, Панеттоне, Пангиалло Романо, Канноли и другие рождественские блюда, приготовленные в уличных итальянских ресторанчиках.

Написать свои письма Баббо Натале и отправить рождественские открытки "из Италии" своим друзьям можно будет, заглянув на рождественскую почту и воспользовавшись услугами "Почты России".

Гости увидят столь любимый в Италии вертеп – традиционную инсталляцию на тему Рождества, загадают желание в домике Баббо Натале и смогут сделать волшебные фотографии на память в красочных новогодних фотозонах. В рождественских мастерских взрослые и дети изготовят праздничные венки, гелевые свечи, новогодние игрушки и многое другое.

Фестиваль на два дня перенесет гостей в сказочную атмосферу рождественской Италии и зарядит яркими средиземноморскими эмоциями на все праздники!

Расписание и программа "Итальянского Рождественского Фестиваля" доступны на сайте www.christmas-italy.ru.

Страницы фестиваля в социальных сетях:

https://www.facebook.com/christmasitalyfest

https://www.instagram.com/christmas_italy_fest/

https://vk.com/christmas_italy_fest

Контакты для СМИ:

пресс-служба фестиваля: +7 (926) 912 02 73, Татьяна Круглова, PR-агентство Amarcom, info@amarcom.ru

пресс-служба Музея Москвы: +7 (495) 739-00-08, media@mosmuseum.ru

Музей Москвы основан в 1896 году. Музей располагается в Провиантских складах, памятнике архитектуры федерального значения. Фондовая коллекция насчитывает около 800 тыс. единиц хранения, в том числе богатое собрание археологических артефактов. Музей Москвы также включает несколько филиалов: Музей археологии Москвы, Старый Английский двор, Музей истории Лефортово, Центр Гиляровского. www.mosmuseum.ru.

Ксения АНДРЕЕВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

На открытии Крымского моста произошел конфуз

Начальника поезда забыли на перроне

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей