Концерт соберет великолепный состав исполнителей

Московский театр "Новая опера" имени Е.В. Колобова 13 января представит на сцене Большого зала Московской консерватории программу "Оперные истории в старый Новый год". Солисты и симфонический оркестр театра исполнят лучшие фрагменты четырех знаменитых произведений. Четыре "истории" – своего рода музыкальные дайджесты: в каждом случае звучат самые популярные, характерные для данного сочинения и стиля композитора в целом номера – арии, ансамбли, оркестровые фрагменты.

В программе первого отделения – фрагменты двух сочинений, каждое из которых идет на сцене "Новой оперы". Это шедевр комической оперы "Севильский цирюльник" Джоаккино Россини (1816) и одно из высших проявлений французской "лирической оперы" – "Фауст" Шарля Гуно (1859).



Второе отделение отдано оперетте. На первый взгляд, это противоречит заголовку концерта, но это противоречие мнимое. Исторически оперетта возникла как своего рода лайт-версия комической оперы той или иной страны, традиции. Но главное – в последние десятилетия шедевры оперетты активно ставятся в оперных театрах, а красота музыки, богатство вокальных и актерских возможностей привлекают к ним лучших оперных певцов. Прозвучат фрагменты оперетт "Цыганский барон" Иоганна Штрауса (1885) и "Веселая вдова" Франца Легара (1905).

Концерт в Большом зале Московской консерватории соберет великолепный состав исполнителей. Среди них выдающееся россиниевское меццо-сопрано Виктория Яровая, признанный мастер стиля бельканто Ирина Боженко, Екатерина Петрова, Артем Голубев, Ярослав Абаимов. Дирижер – лауреат Российской национальной театральной премии "Золотая маска" Андрей Лебедев.

Начало – в 19:00