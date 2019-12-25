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Фестиваль фламенко в Москве завершится Гала-концертом

Фестиваль фламенко в Москве завершится Гала-концертом
Фото: пресс-служба
Звезды Испании и России разделят со зрителями свою любовь к уникальной культуре южно-испанской народной музыки

С 24 по 27 февраля 2020 г. на разных площадках в Москве пройдет уже V Фестиваль фламенко "Flamencura". Зимнюю столицу России наполнят звуки знойной Андалусии. Страстные ритмы, завораживающие голоса, экспрессия и мастерство артистов – публику ожидает настоящий адреналиновый коктейль.

В концертном зале Театриума на Серпуховке 27 февраля состоится торжественный Гала-концерт. В нем примут участие гитарист и композитор Алексей Стародубцев, "Лучший голос фламенко России" – певица Татьяна Шишкова, перкуссионист Сергей Коняев, танцор Степан Прибытко, бас-гитарист Роман Вертягин, певица и пальмеро Светлана Рудник, а также избранные участники фестиваля. Музыкальный коллектив "Flamenсura" со специальным гостем – испанским кантаором (певцом фламенко) Мигелем Фернандесом – исполнят композиции Стародубцева и вокальные композиции Фернандеса, прозвучит только авторский материал. Там же пройдет церемония награждения лауреатов.

Фестиваль фламенко – фестиваль музыки, фестиваль жизни в самом ярком ее проявлении – открывает мир фламенко для российского слушателя с новой стороны. Звезды Испании и России соберутся в московских залах, чтобы разделить со зрителями свою любовь к уникальной культуре фламенко. Особенность фестиваля "Flamencura" заключается в том, что он делает акцент на музыке фламенко, являющейся основой жанра, включающего также и искусство канте (пения) и танца. За прошедшие годы более 200 артистов со всей России приняли участие в фестивале.

Мигель Фернандес начал петь фламенко в раннем детстве. Интерес к этой музыке перешел к нему от отца – певца Хосе Кортес "Pansequito". В 13 лет Мигель победил на фестивале пения Фандангос в Барселоне, а год спустя принял участие в своем первом конкурсе певцов. В 16 лет началась его творческая карьера в составе группы Son Como Son, выступая с концертами по всей Испании.

Фото: пресс-служба

Певец участвует в Конференциях фламенко в различных каталонских университетах совместно с доктором Хосе Кандадо Каллеха. В 2004 г. Мигель Фернандес впервые записал альбом "El Mundo Baila" с группой Sabor de Gracia. С этим же коллективом он снялся в документальном фильме “El Gran Gato”. В 2006 г. принял участие в фестивале пения Manlleu (El Candil), и вышел в финал в двух номинациях.

В 2012 г. артист совершил европейское турне с певцом "Van Van" Майито Ривера и группой Son Como Son. Позже он принимал участие в записи таких артистов, как Desembre Congelat, Ginesa Ortega, Sam Lander, Las Migas, Blas Córdoba и других, в том числе – в альбоме Алексея Стародубцева 2016 года. Мигель продолжил карьеру в качестве певца в различных группах – De Cajón, Son Como Son, Son de Tacón, Babel, Oleandole, DMigueles, Jesús de Joaquín “Puchero” и других.

С 2016 г. в фестивале "Flamencura" приняли участие около 200 артистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Твери, Ржева, Новосибирска, Казани, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Харькова, Барселоны, Кадиса, Мадрида, Брюсселя и других городов. Фестиваль принимал и солистов, и малые составы, и большие коллективы, среди которых было много детей и взрослых.

На фестивале выступали гитаристы, певцы, танцоры, струнный квартет, пианисты, арфисты, флейтисты, перкуссионисты и другие деятели культуры фламенко. За все это время команде фестиваля удалось поднять "на поверхность" и раскрыть множество талантов людей, которые находятся далеко за пределами столицы, но любят и продвигают культуру фламенко в России.

Начало Гала-концерта – в 19:00. Категория 6+.

Театриум на Серпуховке (зал Дуров) нходится по адресу: Москва, ст. м. "Серпуховская", ул. Павловская, д. 6.

Страница фестиваля на сайте http://flamencura-project.ru/fest/festival-main/27.02-gala-konczert.

Евгения КОХАН

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