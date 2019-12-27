Для жителей и гостей Москвы исполнят самые красивые песни о любви

Прекрасному празднику – Татьянин день – будет посвящен 22 января концерт в исполнении Арт-проекта "ТенорА XXI века" и Симфонического оркестра Москвы "Русская филармония". В Светлановском зале Московского Международного дома музыки пророзвучат самые красивые песни о любви и верности, нежности, красоте и преданности. Меломаны смогут насладиться хитами "Лебединая верность" и "Аленушка" Евгения Мартынова, "Татьяна" Марка Марьяновского, "Лада" Владимира Шаинского, "Королева красоты", "Ты всех милей и нежней" Арно Бабаджаняна, "Эти глаза напротив" Давида Тухманова и многих других.

Оркестр "Русская филармония" создает проекты в самых разных жанрах, в том числе сохраняя музыкальное наследие XX в. - песни, которые любит уже не одно поколение. Каждый концерт музыкантов – настоящий праздник для зрителей.

В составе лауреатов Премии Москвы и Премии "Национальное достояние России" Арт-проекта "ТенорА XXI века" – солисты престижных московских и европейских оперных театров – Государственного академического Большого театра России, Московского академического музыкального театра имени К. Станиславского и В. Немировича-Данченко, Московского театра Новая опера имени Е.Колобова, Leipzig Oper (Германия).

Несмотря на то что в гастрольном графике каждого тенора значатся выступления на самых престижных мировых оперных сценах – в Милане и Неаполе, Болонье и Лондоне, Вене и Амстердаме, Токио и Нью-Йорке, – более ста раз в году участники проекта собираются вместе. Каждый из солистов является обладателем неповторимого тембра, своеобразной исполнительской манеры и актерского темперамента, что дает слушателю возможность наслаждаться и сопереживать, сравнивать и оценивать.

Начало концерта в ММДМ – в 19:00. Категория 6+.

Адрес: Космодамианская наб., д. 52, стр. 8.

Подробности – https://orchestra.ru/concert/tatyanin-den.