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На "Адвенте" прозвучит "Рождественская оратория" Баха

На "Адвенте" прозвучит "Рождественская оратория" Баха
Владимир Юровский. Фото: пресс-служба
Знаменитое произведение исполнят на закрытии VI Фестиваля духовной музыки

Впервые в столичном Кафедральном Евангелическо-лютеранском соборе святых Петра и Павла 4 – 5 января выступит прославленный коллектив – Госоркестр России имени Е.Ф. Светланова под управлением выдающегося дирижера Владимира Юровского. Также в концерте примут участие Юлия Лежнева (сопрано), Верена Уземан (меццо-сопрано), Бенедикт Кристьянссон (тенор), Станислав Швец (бас) и вокальный ансамбль Intrada под руководством Екатерины Антоненко.

Один из самых востребованных музыкантов мира, Юровский крайне редко исполняет в Москве музыку барокко. В дни новогодних праздников, в преддверии православного Рождества он вместе с блистательной международной командой солистов представит "Рождественскую ораторию" И.С. Баха. Уникальная акустика и атмосфера собора позволит слушателям лучше ощутить праздничный дух этой музыки.

"Я редко исполняю Баха в России, но с течением времени появилась внутренняя потребность играть эту музыку все чаще и чаще. "Рождественская оратория" – это одно из моих любимых сочинений Баха, с ним у меня связана длинная история, начавшаяся именно здесь, в России. В конце 80-х годов в Москву приехал Гельмут Риллинг, с участием студентов Московской консерватории и привезенных им солистов впервые в Советском Союзе были исполнены первые три части "Рождественской оратории". Я был на этом концерте и помню, какое незабываемое ощущение вызвала во мне эта музыка и какое ощущение счастья долго еще жило во мне", – рассказал дирижер.

Владимир Юровский. Фото: пресс-служба

И добавил: "В 2008 году, когда я являлся членом коллегии Российского национального оркестра, мы исполнили четыре из шести кантат "Рождественской оратории" в Большом зале Консерватории. Но уже тогда у меня возникло ощущение, что эта музыка более органично будет воплощаться в условиях храма. Такой храм в Москве есть – лютеранский собор Петра и Павла. Музыка Баха в соборе звучит лучше: необходимо ограничение акустического и визуального пространства, чтобы концентрировать внимание на музыкальных событиях и тех духовных идеях, которые артикулируются в этом сочинении.Я причисляю себя к поколению исторически информированных музыкантов, и исполнять Баха мы будем в барочных традициях настолько, насколько это возможно сделать на современных инструментах".  

"Рождественская оратория" – шесть кантат, написанных Бахом для исполнения во время праздничных рождественских служб в главных церквях Лейпцига. Последовательное изложение повествования Евангелия придают кантатам характер законченного цикла, а роскошный инструментальный состав, включающий трубы и литавры, ставит их в ряд самых торжественных, радостных и величественных творений немецкого гения.

Грандиозное по масштабам произведение для солистов, хора и оркестра будет исполнено в два вечера: 4 января прозвучат первая – третья части оратории, 5 января четвертая – шестая части. В исполнении принимают участие вокальный ансамбль Intrada, известный как очень успешный и авторитетный российский интерпретатор музыки барокко. 

Сопрано Юлия Лежнева – одна из самых востребованных российских певиц своего поколения. Она выступает на лучших оперных и концертных сценах мира, сотрудничает с лучшими оркестрами и ансамблями Европы. Она завоевала репутацию непревзойденной исполнительницы музыки барокко, которая составляет центральную часть ее репертуара.

Лежнева Юлия. . Фото: пресс-служба

Меццо-сопрано Верена Уземан с успехом выступает в классическом и барочном репертуаре, в ее дискографии важное место занимают записи кантат Баха.

Исландский тенор Бенедикт Кристьянссон – лауреат Международного конкурса имени И.С. Баха в Лейпциге (2012). Он постоянно выступает как баховский певец, исполняет партию Евангелиста в циклах "Страстей", партию тенора в "Рождественской оратории".

Российский бас Станислав Швец – солист театра "Геликон-опера", востребованный крупными оперными домами мира, участник оперных фестивалей в Зальцбурге (Австрия) и Глайндборне (Великобритания). Сотрудничал с такими выдающимися музыкантами, как Лорин Маазель, Валерий Гергиев, Михаил Плетнев, Владимир Юровский, Джеймс Конлон.

Владимир Юровский – представитель прославленной музыкальной династии, художественный руководитель Государственного академического симфонического оркестра России имени Е. Ф. Светланова и главный дирижер Лондонского филармонического оркестра.

Евгения КОХАН

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