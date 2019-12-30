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Марафон "Щелкунчика" пройдет в Кремле

Марафон "Щелкунчика" пройдет в Кремле
Фото: пресс-служба
Театр "Кремлевский балет" традиционно радует своих зрителей яркими постановками

А в период праздников их ждет особенный подарок – пять показов подряд самой новогодней сказки – знаменитого спектакля "Щелкунчик". На протяжении трех дней -  с 9 по 11 января – на сцене Государственного Кремлевского дворца именитая труппа народного артиста России Андрея Петрова покажет шедевр русской балетной классики. "Щелкунчик", поставленный в 1993 г. "Кремлевским балетом" по сказке Эрнста Теодора Амадея Гофмана, можно будет увидеть как днем, так и вечером: 9 января в 19:00, 10 января в 14:00 и 19:00, 11 января в 12:00 и 18:00.

Спектакли будут идти в сопровождении Симфонического оркестра радио "Орфей", который своим исполнением очень точно передаст энергетику и волшебство произведений Петра Ильича Чайковского.

Фото: пресс-служба

"Щелкунчик" Андрея Петрова – это не только сказочные сражения домашних мышей с куклами, ожившими под рождественской елкой, которые так нравятся детям. Это гуманистическая повесть о надеждах взрослеющей души, о предчувствии первой любви, об отчаянной готовности отстоять свое счастье, вступив в схватку с силами зла и победив их. Постановка "Кремлевского балета" выдержал свыше 300 представлений, и с каждым показом завоевывает новых зрителей и почитателей.

История, о которой так красочно расскажут артисты, известна с детства. В доме Штальбаумов празднуют светлый праздник Рождество, и дети получают подарки от крестного Дроссельмейера. Мари, дочери хозяина, достается смешной зубастый Щелкунчик. И этой же ночью девочке снится необычный сон, в котором ее новая кукла оживает и отправляется в захватывающие приключения, а в конце превращается в прекрасного принца.

Фото: пресс-служба

Театр "Кремлевский балет" ждет маленьких зрителей и их родителей на марафоне "Щелкунчика". Подробное расписание спектаклей – https://kremlinpalace.org/events/ballet

Евгения КОХАН

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