Меломаны смогут наслелиться удивительно разнообразной по характеру и масштабу музыкой

В Большом зале консерватории 28 января состоится вечер "Орган: Симфоническая фантазия". На нем прозвучат произведения выдающихся композиторов четырех столетий – Баха, Свелинка, Франка, Листа и Глазунова. Их исполнит победитель международных конкурсов Константин Волостнов.

Удивительно разнообразная по характеру и масштабу – от миниатюр до грандиозных полотен, – эта музыка раскроет безграничные возможности уникального "симфонического органа" консерватории. Под виртуозными пальцами органиста роскошный французский инструмент конца ХIХ столетия обретает колоссальную мощь и выразительность, то обрушивая со сцены раскаты грома, то увлекая слушателя в мир еле уловимых вымышленных образов.



Жанр органной фантазии принадлежат к числу самых старых и насчитывает полутысячелетнюю историю, отсюда и проистекает его богатство и разнообразие. В ХVII в. это была довольно строгая многоголосная инструментальная композиция. Великий Бах в ХVIII столетии наделяет ее проникновенной эмоцией и полетной виртуозностью.

В ХIХ в. Фантазия обретает оркестровость, становится символом романтической свободы. При этом каждый композитор преображает данный жанр согласно собственным устремлениям. Для Франка это пространство лирического и субъективного. Для Глазунова – способ, заглянув вглубь веков, выразить сакральные философские мысли.

Занимающая почти целое отделение Фантазия Листа – это монументальная симфония, отражение целого мира в его красках и полутонах, контрастах и просторе. Здесь, как в увлекательном романе, есть все: и Бог, и любовь, и жизнь, и смерть, и борьба, и надежда, и спасение.

Программа концерта:

I отделение

И.С. Бах, Фантазия на Хорал "Приди, Господь, святой Дух"

И.С. Бах, Фантазия на хорал "Грядет язычников Спаситель"

А.К. Глазунов, Фантазия op. 110

Я.П. Свелинк, Фантазия в манере "Эхо"

И.С. Бах, Фантазия и фуга соль минор

II отделение

С.Франк, Фантазия in A

Ф. Лист, Фантазия и фуга на тему хорала "К нам, к спасительным волнам" из оперы Дж. Мейербера "Пророк"Билеты на концерт "Орган: Симфоническая фантазия" можно купить в кассах Большого зала консерватории, которая находится по адресу: ул. Большая Никитская, д. 13.

Информацию по билетам можно получить потелефону 8 (495) 629-91-68 с 11:00 до 19:00.

Забронировать места – по телефону 8 (495) 695-89-05 с 13:00 до 21:00

Приобрести билеты также можно на сайтах mosconsv.ru, music-moscow.ru и symphonic-organ.ru.

Россиянин Константин Волостнов входит в число ведущих органистов Европы. Его выступления проходят в крупнейших залах и соборах, таких как Собор в Шартре, Сент-Олбансе, Вене, Монреале, филармонии в Эссене, Бамберге и других. Записи музыканта пользуются особой популярностью – так, его монографическое баховское издание стало органным бестселлером фирмы "Мелодия". В репертуаре музыканта полные собрания органных сочинений Баха, Мендельсона, Франка, Шумана, Брамса и других композиторов.

Организатор концерта Клуб слушателей "Музыка Москвы" – сообщество любителей классической музыки, которое уже второй год поддерживает московских музыкантов и открывает для себя новые концертные площадки столицы.