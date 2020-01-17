В течение недели 25 самых перспективных участников в возрасте от 12 до 21 года будут получать уроки по нескольким специальностям

Благотворительный фонд Sound Out совместно с артистическим центром YAMAHA представляют новый музыкальный образовательный проект для юных талантов "Мастер-классы Sound Out". Проект стартует в феврале 2020 г. и призван помочь молодым музыкантам реализовать свой творческий потенциал, повысить исполнительское и актерское мастерство, а также интегрировать их в общемировое культурное пространство. Он включает в себя серию практических уроков с ведущими российскими музыкантами и педагогами.

Фонд работает как творческая мастерская по созданию уникальных концертно-просветительских программ, поиску юных талантов, организации их совершенствования и профессиональной поддержке. В течение недели 25 самых перспективных участников в возрасте от 12 до 21 года, прошедших видео отбор, будут получать уроки по специальностям: фортепиано, виолончель, кларнет, а также по фортепианному ансамблю.

Так как неотъемлемым элементом формата Sound Out является лекционная часть, в программу мастер-классов включены занятия по ораторскому искусству. Это позволит раскрепостить музыкантов, научит их лучше слышать свой голос и поможет в дальнейшей концертной и просветительской деятельности.

Уроки проведут педагоги: заслуженная артистка России, профессор МГК имени Чайковского Наталия Трулль (фортепиано), заслуженный артист республики Карелия, профессор МГК имени Чайковского Рувим Островский (фортепиано), лауреат международных конкурсов Фатима Дзусова (фортепиано, фортепианный ансамбль в 4 руки), лауреат международных конкурсов, сооснователь проекта камерной музыки Sound Out Елена Мойсеенко (фортепианный ансамбль в 4 руки) , артист Малого театра России, преподаватель ВТУ имени Щепкина Константин Юдаев (ораторское искусство, актерское мастерство), лауреат международных конкурсов, концертмейстер группы виолончелей БСО имени Чайковского Федор Землеруб (виолончель), лауреат международных конкурсов, концертмейстер группы виолончелей МГАСО под управлением П. Когана Антон Булкин (виолончель), лауреат международных конкурсов, 1 кларнет БСО имени Чайковского, сооснователь проекта камерной музыки Sound Out Антон Мойсеенко (кларнет).

По итогам мастер-классов пройдет концерт-прослушивание участников с вручением сертификатов на необходимые расходные материалы и литературу. Самым перспективным участникам мастер-классов фонда Sound Out будут назначены стипендии. Один из пианистов получит возможность бесплатно принять участие в фестивале и конкурсе "Юные музыканты России" (Италия, Тоскана). Также всех участников ждет культурная программа в рамках мастер-классов (Малый театр, Новая Опера имени Колобова).

Мастер-классы для пианистов пройдут в артистическом центре YAMAHA.

Прием заявок – с 15 по 31 января. Участие в мастер-классах бесплатное.

Подать заявку и ознакомиться с условиями участия можно на сайте https://www.soundout.ru/foundation.