На концерте прозвучит чарующая музыка известных во всем мире композиторов

В Светлановском зале Московского Международного дома музыки 31 января представят программу "Большой вальс". Участники – Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" под управлением дирижера Павла Сорокина, солистка – Дарья Зыкова, сопрано.

На концерте прозвучат роскошные вальсы Иоганна Штрауса, торжественные и праздничные вальсы из балетов Чайковского, изысканные "Дороги любви" Пуленка, грустный и меланхоличный "Осенний сон" Джойса, всепокоряющий стихией движения вальс Хачатуряна и многие другие.

Среди всех танцев особое место принадлежит, несомненно, вальсу. Сейчас невозможно представить, но в 1816 г. английская газета "Таймс" возмущалась, что в программе королевского бала оказался "чувственный и непристойный танец" вальс. Тем не менее вальс очень быстро приобрел необычайную популярность, а в XIX в. стал главным танцем всех балов.

Торжественное шествие вальса началось с Вены, чему немало способствовали знаменитые сочинения "короля вальсов" Иоганна Штрауса-сына. Его сочинения неотразимо воздействуют на любую публику – от простых любителей музыки до знаменитых музыкантов мира. Интересно, что вальс проникает и в "серьезную" музыку: в балет, оперу, затем – в симфонию и, наконец, становится самостоятельной концертной формой.

Начало концерта в 19:00. Категория 6+.



Адрес ММДМ (Светлановский зал): Космодамианская наб., д. 52, стр. 8.

Подробности – https://orchestra.ru/concert/bolshoy-vals.